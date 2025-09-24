ภูมิภาค

ตชด.จับยาบ้าบิ๊กล็อต ยึดกว่า 4.6 ล้านเม็ด มูลค่าเกือบ 50 ล้าน รวบ4ผู้ต้องหา

ตชด.จับยาบ้าบิ๊กล็อต ยึดกว่า 4.6 ล้านเม็ด มูลค่าเกือบ 50 ล้าน รวบ4ผู้ต้องหา ลอบขนมาจากภาคกลางลงใต้

เมื่อวันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 15.00 น. ที่ ห้องประชุมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 (ค่ายศรีนครินทรา) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติด กก.ตชด.42 ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาบ้าลอตใหญ่ สามารถยึดยาบ้าจำนวน 4,600,000 เม็ด มูลค่ากว่าห้าสิบล้านบาท พร้อมผู้ต้องหา 4 คน รถบรรทุกลากจูง 2 คัน และรถยนต์โตโยต้ารีโว่ 1 คัน

ทั้งนี้การจับกุมเริ่มจากเจ้าหน้าที่สกัดตรวจรถต้องสงสัยบนถนนทางหลวงหมายเลข 41 (สายเอเชีย) ขาล่อง ในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนขยายผลต่อเนื่องไปยังอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง จนพบของกลางยาบ้าและผู้ต้องหาทั้งหมด

ผู้ต้องหาทั้ง 4 คนให้การรับสารภาพว่าได้รับจ้างลำเลียงยาบ้ามาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำส่งให้กับบุคคลไม่ทราบชื่อในพื้นที่อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยยอมรับว่าเป็นการขนครั้งที่สอง หลังจากครั้งแรกสามารถหลบเลี่ยงการจับกุมมาได้

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาค 8 เพื่อขยายผลถึงเครือข่ายและผู้บงการที่แท้จริงต่อไป

ADVERTISMENT