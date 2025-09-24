ตชด.จับยาบ้าบิ๊กล็อต ยึดกว่า 4.6 ล้านเม็ด มูลค่าเกือบ 50 ล้าน รวบ4ผู้ต้องหา ลอบขนมาจากภาคกลางลงใต้
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 15.00 น. ที่ ห้องประชุมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 (ค่ายศรีนครินทรา) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติด กก.ตชด.42 ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาบ้าลอตใหญ่ สามารถยึดยาบ้าจำนวน 4,600,000 เม็ด มูลค่ากว่าห้าสิบล้านบาท พร้อมผู้ต้องหา 4 คน รถบรรทุกลากจูง 2 คัน และรถยนต์โตโยต้ารีโว่ 1 คัน
ทั้งนี้การจับกุมเริ่มจากเจ้าหน้าที่สกัดตรวจรถต้องสงสัยบนถนนทางหลวงหมายเลข 41 (สายเอเชีย) ขาล่อง ในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนขยายผลต่อเนื่องไปยังอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง จนพบของกลางยาบ้าและผู้ต้องหาทั้งหมด
ผู้ต้องหาทั้ง 4 คนให้การรับสารภาพว่าได้รับจ้างลำเลียงยาบ้ามาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำส่งให้กับบุคคลไม่ทราบชื่อในพื้นที่อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยยอมรับว่าเป็นการขนครั้งที่สอง หลังจากครั้งแรกสามารถหลบเลี่ยงการจับกุมมาได้
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาค 8 เพื่อขยายผลถึงเครือข่ายและผู้บงการที่แท้จริงต่อไป