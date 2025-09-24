ผู้ว่าฯ สั่งสุ่มตรวจหาสารเสพติด ข้าราชการ-จนท.เทศบาลเมืองพิจิตร พบลูกจ้างฉี่ม่วง14ราย

ผู้ว่าฯ สั่งสุ่มตรวจหาสารเสพติด ข้าราชการ-จนท.เทศบาลเมืองพิจิตร พบลูกจ้างฉี่สีม่วง14ราย
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นางสาวธนียา นัยพินิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า จากนโยบายปราบปรามยาเสพติดในการดำเนินการตามปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด No Drugs No Dealers และปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด “Quick Win 90 วัน คนพิจิตรอุ่นใจ ปลอดภัยจากยาเสพติด” จึงได้มอบหมายให้ นายรณรงค์ สิทธิเขตกรณ์ ปลัดจังหวัดพิจิตร , นายนพดล เขม้นกิจ ป้องกันจังหวัดพิจิตร พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดพิจิตร เข้าดำเนินการตรวจหาสารเสพติดผู้บริหาร-ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของเทศบาลเมืองพิจิตร อ.เมืองพิจิตร
นางสาวธนียา กล่าวอีกว่า ซึ่งจากการตรวจหาสารเสพติดทั้งหมดจำนวน 165 คน ผลปรากฏว่าพบ เป็นบุคลากรในองค์เทศบาลเมืองพิจิตมีฉี่สีม่วง ซึ่งมีสารเสพติดในร่างกายจำนวน 14 ราย ในเบื้องต้นได้ดำเนินการสอบประวัติ และสอบสวนหาต้นตอของยาเสพติดที่มาแพร่ระบาดในหน่วยงานเพื่อขยายผลถึงผู้ค้ารายใหญ่หรือรายย่อยเพื่อดำเนินการต่อไป
นางสาวธนียา กล่าวอีกว่า ในส่วนของผู้ที่เสพยาเสพติด เป็น พนักงานจ้างลูกจ้างจำนวน 14 ราย ก็จะให้โอกาสเพื่อเข้าสู่ขบวนการบำบัดรักษาพร้อมทั้งต้องเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดอย่างต่อเนื่องตลอด 3 เดือน ในช่วงที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและจะต้องถูกขึ้นบัญชีเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าหากไม่กลับตัวกลับใจก็จะมีโทษตามระเบียบราชการต่อไป