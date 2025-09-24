เก๋งกลับจากชมวิว ‘เขายายเที่ยง’ หลุดโค้งผีหลอก รถพังยับ เจ็บสาหัส 2
เมื่อเวลาประมาณ 16.30 น. วันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นครราชสีมา อาสากู้ภัยฮุก 31 โคราช จุดสีคิ้ว ได้รับแจ้งเหตุจากร้อยเวร สภ.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ว่า เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำ บนทางโค้งถนน ฝั่งขาลงจากเขายายเที่ยงและอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เขต ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เลยศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายใน จึงรีบรุดไปตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือ
จุดเกิดเหตุ พบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีออส สีบรอนซ์เทา สภาพรถพังยับ เสียหายอย่างหนัก จนล้อหน้าทั้งคู่หลุดขาดออกมา ห้องเครื่องและห้องโดยสารพังเสียหาย คาด รถเสียหลักหลุดโค้งตกถนน แล้วรถเหินไปชนกระแทกกับต้นไม้ข้างทาง หงายท้องล้อชี้ฟ้า โดยพบคนขับเป็นชาย ยังไม่ทราบชื่อ เป็นคนขับ มากับหญิงอีก 1 ราย ไม่ทราบชื่อ นั่งโดยสารมาด้านหน้าคู่กับคนขับ ติดอยู่ในซากรถได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่ กู้ชีพ รพ.สีคิ้ว ที่ตามมาสมทบจึงเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนที่กู้ภัยฯ จะรีบช่วยเหลือนำคนเจ็บออกมาจากซากรถ เพื่อนำส่งรักษาต่อที่ รพ.สีคิ้ว
จากการตรวจสอบเบื้องต้น จุดเกิดเหตุมักเกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้บ่อยครั้ง และชาวบ้านจะเรียกโค้งนี้ว่า “โค้งผีหลอก” เพราะเคยมีคนขับรถผ่าน เห็นมีคนนั่งอยู่ตรงนี้บ่อยๆ ซึ่งผู้บาดเจ็บทั้งสองรายล่าสุด น่าจะเป็นสามีภรรยากัน ขับรถเก๋งกลับลงจากเที่ยวชมวิวกังหันลมบนอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา แล้วเกิดเสียหลักในช่วงทางโค้งลงเขาบริเวณจุดเกิดเหตุ เลยศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ มาเล็กน้อย โดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้รถพุ่งลงข้างทางพลิกคว่ำ ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้เรียกสอบปากคำคนขับและภรรยาอีกครั้งเมื่ออาการดีขึ้นจนสามรถให้การได้แล้ว เพื่อนำมาประกอบสำนวนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป