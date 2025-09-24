ลุงวัย66 จุดไฟเผาป้ายที่ว่าการอำเภอนาทวี ก่อนขี่จยย.ไปมอบตัวกับตำรวจ
เมื่อวันที่ 24 กันยายน เวลาประมาณ 13.57 น. นายเนือง อายุ 66 ปี ชาวบ้านตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์มายัง ที่ว่าการอำเภอนาทวี พร้อมด้วยทางมะพร้าวแห้ง และประทัดไล่นก (ลูกบอล) และได้ทำการจุดไฟเผาทางมะพร้าวและประทัดไล่นก ดังกล่าวบริเวณป้ายที่ว่าการอำเภอนาทวี และได้ขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวหลบหนี
หลังจากนั้นสมาชิก อส.อ.นาทวี ได้เข้าทำการควบคุมเพลิงไว้ได้
ขั้นต้นจากการสอบถาม ผญบ.วังบวบ ม.๔ ได้แจ้งว่า นายเนืองเป็นบุคคลที่สติไม่ค่อยสมประกอบ มีพฤติกรรมสนใจและหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองซึ่งอาจเป็นสาเหตุใน การก่อเหตุดังกล่าว
หลังจากนั้นเจ้าตัวได้ขับรถไปมอบตัวกับตำรวจ สภ.นาทวี โดยมีรายงานว่า ลุงเนืองมีพฤติกรรมผิดปกติ มักมาป้วนเปี้ยนหน้าอำเภอแทบทุกวัน ช่วงเช้าก็เคยเข้ามาขอพบนายอำเภอแต่ไม่ได้พบ ก่อนจะมาก่อเหตุในช่วงบ่าย