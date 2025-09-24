รถตู้ขนนักท่องเที่ยว เฉี่ยวชน4ล้อตู้ทึบส่งสินค้า ชาวไทย-ต่างชาติ บาดเจ็บเพียบ
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 กันยายน ศูนย์วิทยุ สภ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี รับแจ้งเหตุรถตู้นักท่องเที่ยวชนกับรถ 4 ล้อใหญ่ตู้ทึบ บริเวณหน้าโรงโม่ทรัพย์ศิลา ถ.สุราษฎร์-นครศรี หมู่ 7 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ มีผู้บาดเจ็บหลายราย จึงประสานหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ , กู้ชีพช้างซ้าย และสมาชิกกู้ภัยกาญจนดิษฐ์ เข้าช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุพบรถตู้นักท่องเที่ยว ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว รถรับจ้างไม่ประจำทาง บรรทุกผู้โดยสารนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ชาวไทย 8 รายคนขับ 1 ราย เสียหลักตกอยู่ในร่องเกาะกลางถนน สภาพหัวรถทิ่มพื้นดินหน้ารถยุบกระจกแตก มีกระเป๋าเดินทางนักท่องเที่ยวหล่นกระจายหลายใบ มีผู้บาดเจ็บ 6 ราย เป็นชาย 5 ราย คนไทย 2 ราย ชาวต่างชาติ 3 ราย เป็นหญิงต่างชาติ 1 ราย นำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
ถัดมาพบรถ 4 ล้อใหญ่ ตู้ทึบขนส่งสินค้า ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว เสียหลักตกร่องเกาะกลางถนนเช่นกันอยู่ในสภาพตะแคงด้านซ้าย
นอกจากนี้พบคนขับรถตู้นายวีระ อายุ 54 ปี ชาวกรุงเทพฯ มีบาดแผลฉีกขาดที่มือขวา และ นายอภิวัฒน์ อายุ 30 ปี ชาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี คนขับรถ 4 ล้อใหญ่ตู้ทึบถูกล้อรถตู้นักท่องเที่ยวทับที่ขารู้สึกตัวดี นำส่งโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
สอบสวนทราบว่า รถตู้สีขาว รับผู้โดยสารเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย จะไปส่งที่ท่าเรือเฟอร์รี่ อ.ดอนสัก ถึงที่เกิดเหตุเป็นถนนทางเบี่ยงกำลังก่อสร้างต้องใช้ทางร่วมกัน และรถทั้ง 2 คันได้เกิดเฉี่ยวชนกันเสียหลักตกข้างถนน