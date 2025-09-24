ศาลเจ้ากะทู้ภูเก็ตฉลองครบรอบ 200 ปี พิธีเหี้ยวโห้ย เหี้ยวเอี้ยน อัญเชิญผงธูปพระเล่าเอี๋ยจากจีน

ศาลเจ้ากะทู้ภูเก็ต ฉลองครบรอบ 200 ปีของศาลเจ้า และประเพณีถือศีลกินผัก ด้วยการอัญเชิญผงธูปองค์พระเตี๋ยนฮู่หง่วนโส่ย จากศาลเจ้าเริงค่าวเก้งเตี๋ยนต้อหง่วนโส่ยจากประเทศจีนมาไทย
นายวรรณยุทธิ์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเหี้ยวโห้ย เหี้ยวเอี้ยน หรือ อัญเชิญผงธูปของพระเตี๋ยนฮู้หง่วนโส่ย หรือ พระเล่าเอี๋ย จากศาลเจ้าเริงค่าวเก้งเตี๋ยนต้อหง่วนโส่ย เมืองหล่าฮั่ว มณฑลฮกเกี้ยน ประเทศจีน มายังศาลเจ้ากะทู้ในงานครบรอบ 200 ปี ของอ๊ามหล่ายถู่ต่าวโบ๊เก๊ง หรือ ศาลเจ้ากะทู้ เมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ยังถือเป็นการฉลองครบรอบ 200 ปี ประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต โดยเทศกาลกินเจปี 2568 จะตรงกับวันที่ 21 ต.ค. – 29 ต.ค. 2568
อีกทั้ง พลเรือตรี ภุชงค์ รอดนิกร รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วย นายคณรัชฏ์ นาควานิช เหล่าซือใหญ่วิหาร 5 แม่ทัพสวรรค์ เข้าร่วมพิธีท่ามกลางพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธาตั้งโต๊ะหมู่บูชารับขบวนขอพรจากองค์พระ โดยมี เป้ย ปานวาด นักแสดงชื่อดัง เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานกระถางธูปประดับอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ไปประดับที่ด้านหน้ากระถางโลหะทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร พร้อมจารึกข้อความและชื่อภาษาจีนของศาลเจ้ากะทู้ เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งศาลเจ้ากะทู้ครบรอบ 200 ปี โดยมูลนิธิได้ดำเนินการประดับเรียบร้อยแล้ว
สำหรับพิธีสมโภชกระถางธูป มีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหิศรภักดี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และจะเคลื่อนขบวนสมโภชไปยังศาลเจ้ากะทู้
ทางศาลเจ้าได้ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยว และประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ กับงานนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้