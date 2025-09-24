สมาคม อบต.แจงยิบ หลังเจอค้านปลดล็อกจำกัดวาระ 8 ปี หวั่นนายกท้องถิ่นสะสมอิทธิพล โวยอย่าดูถูกปชช.

สมาคม อบต.แจงยิบ หลังเจอค้านปลดล็อกจำกัดวาระ 8 ปี หวั่นสะสมอิทธิพล โวยอย่าดูถูกประชาชน
จากกรณีที่ นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเรื่องการคัดค้านการแก้กฎหมายผู้บริหารท้องถิ่น ปลดล็อกจำกัดวาระ 8 ปี ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ได้เสนอร่างพรบ. 3 ฉบับ คือ 1.ร่าง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2.ร่าง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 3.ร่างพ.ร.บ.เทศบาล นั้น
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รศ.ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย พร้อม กรรมการบริหารสมาคมฯและ ตัวแทน นายก อบต.จากภาคกลาง และ ภาคตะวันออก ได้เดินทางมาประชุมถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าว
รศ.วิระศักดิ์ กล่าวว่า การที่ นายเทพไท ได้โพสต์ในเรื่องนี้เหมือนเป็นการดูถูกประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะว่าท่านก็เคยเป็นนักการเมืองมา ซึ่งการทำการเมืองการดูแลพี่น้องประชาชนนั้นในระยะเวลา 4 ปีนั้น มันไม่เพียงพอ อีกทั้งยังมีกฎหมายท้องถิ่น 180 วัน ที่ก่อนหมดวาระที่ห้ามไม่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นให้ดูแลประชาชนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว อีกทั้งที่ท่านบอกว่าการดำรงตำแหน่ง 8 ปี จะมีการสะสมทุนหรือมีอิทธิพลนั้น ท่านลองมองดูว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา 60%มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดมีนายกหน้าใหม่ๆเข้ามาตลอด ซึ่งไม่มีอย่างแน่นอนในเรื่องการสะสมทุนหรือมีอิทธิพล
หากประชาชนเขาไม่เห็นด้วย ยกตัวอย่างเช่นตนในฐานะเป็นนายก อบต.คลองสาม แห่งนี้ ตนเองไม่เคยซื้อเสียงและไม่เคยมีอิทธิพลเลยยังได้รับเลือกตั้งเข้ามาบริการรับใช้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงฝากไปถึงนายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช ว่าอย่าดูถูกประชาชนเพราะบางคนนำเงินมาให้แต่ประชาชนเขาไม่กาก็มีเยอะแยะ
รศ.ดร.วิระศักดิ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ทั้ง 3 สมาคมฯประกอบด้วย สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย และ สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย ต้องขอขอบคุณทาง พรรคภูมิใจไทย ที่นำเรื่องการแก้กฎหมายผู้บริหารท้องถิ่น ปลดล็อกจำกัดวาระ 8 ปี นำเข้าวาระในการประชุม ครม.และมีมติพิจารณาผ่านไปเรียบร้อยแต่ยังมีเรื่องที่ท้องถิ่นคิดขัดอีกเรื่องคือเรื่องการกำหนดอายุของผู้บริหารนั้นต้องมีอายุ 25 ปีซึ่งทั้ง 3 สมาคมฯมองว่ายังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานจึงควรให้มีอายุ 35 ปีขึ้นไปมันน่าจะมีประโยชน์กับประชาชนมากกว่า
ด้าน ร.ต.อ.คมพัชญ์ ทักษิณ นายก อบต.นนทรี อ.บ่อไร้ จ.ตราด และกรรมการบริหาร สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย กล่าวว่าจากการพูดคุยภายในสมาคมฯในเรื่องดังกล่าวนี้ตนเห็นว่าท้องถิ่นนั้น ไม่มีใครมีอิทธิพลหรือสะสมเงินทุนไว้ในการเลือกตั้งอย่างแน่นอน เพราะว่าหากนายกท้องถิ่นท่านใด ไม่ทำงาน ไม่ดูแลประชาชนไม่ดูแลพื้นที่ ก็ตามประชาชนเขาไม่เลือกท่านอย่างแน่นอน แม้นายกท้องถิ่นนั้น จะมีบารมีหรือมีเงินก็ตาม ซึ่งเท่าที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าจะมีการเลือกตั้งทั้ง อบจ./เทศบาล/หรือ อบต.ก็ตามหากท่านไม่ดูแลประชาชนก็จะเห็นผู้บริหารท้องถิ่นหน้าใหม่เข้ามาบริการมากกว่า60%ด้วยซ้ำ อีกทั้งคนที่ยังถูกเลือกเข้ามาตลอดนั้นท่านรองลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูเข้าดูแลประชาชนอย่างดีประชาชนถึงไว้ใจเขามาโดยตลอด