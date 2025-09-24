ระทึก รถชนกันยับ 5 คันรวด จนท.เร่งช่วยคนเจ็บติดภายใน
เมื่อเวลา 19.45 น. วันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นครราชสีมา พ.ต.ต.อรรถพล ถึกพะเนา สว.(สอบสวน) สภ.พิมาย ได้รับแจ้งว่ามีเหตุรถชนกันหลายคัน และมีผู้บาดเจ็บหลายราย บนถนนสายพิมาย – ตลาดแค บริเวณด้านหน้าร้านแห่งหนึ่ง ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา จึงรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยกู้ภัยพิมาย
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ สีบรอนซ์เทา สภาพด้านหน้าพังยับเยิน จอดอยู่กลางถนน มีนายปิยะวัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี ชาว ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เป็นคนขับ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ห่างไปประมาณ 20 เมตร พบรถกระบะ ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแม็กซ์ สีบรอนซ์เทา ตกลงไปในคลองข้างทาง มีนางสุพัตรา (สงวนนามสกุล) อายุ 59 ปี ผู้ใหญ่บ้านหนองปรือ หมู่ 14 ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นคนขับได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลัง
ใกล้กันยังพบรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ สีบรอนซ์เทา โดยมีชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ 40-45 ปี เป็นคนขับได้รับบาดเจ็บติดอยู่บริเวณที่นั่งคนขับ ส่วนด้านหน้ารถอัดก๊อปปี้อยู่กับด้านข้างรถเก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า สีน้ำเงิน ที่จอดอยู่ข้างทาง นอกจากนี้ยังมีรถเก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า สีดำ ที่จอดอยู่ด้านหน้ารถเก๋งสีน้ำเงินถูกชนได้รับความเสียหายด้วย รวมทั้งหมดเป็น 5 คัน
จากการสอบถามนางสุพัตรา ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุตนและพี่ชายคือนายวิชชา (สงวนนามสกุล) อายุ 64 ปี ได้มาเดินซื้อของในงานโชว์บอลลูนยักษ์ ที่จัดขึ้นบริเวณห้างโดยได้นำรถมาจอดที่บริเวณริมถนนเพราะด้านในที่จอดรถเต็ม ซึ่งมีรถของคนอื่นๆจอดอยู่อีกหลายคัน ระหว่างนั้นตนกำลังจะกลับพอเปิดประตูรถเข้าไปนั่งจะสตาร์ทเครื่อง ก็ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดมาจากด้านหลัง ตนหันไปมองก็เห็นรถกระบะพุ่งมาชนรถของตนอย่างจังเสียงดังสนั่น จนรถของตนตกลงไปในคลองข้างทางโชคยังดีที่มีพลเมืองดีและหมอ พยาบาลที่มาเดินเที่ยวงานได้รีบออกมาช่วยนำตนออกมาจากรถ ส่วนพี่ชายที่มาด้วยกันไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะยังไม่ได้ขึ้นรถ แล้วรถกระบะคันดังกล่าวก็กระเด็นไปชนรถเก๋งเสียหายอีก 2 คัน
ส่วนต้นเหตุเกิดจากรถกระบะที่มีนายปิยะวัฒน์ (สงวนนามสกุล) เป็นคนขับ ให้ข้อมูลว่าตนขับรถกลับจาก อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา กำลังจะกลับบ้านใน อ.โนนสูง มาถึงที่เกิดเหตุตนมองไม่เห็นว่ามีรถกระบะขับอยู่ข้างหน้าจึงพุ่งชนอย่างจัง จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุหมู่ดังกล่าว ส่วนสาเหตุที่แท้จริงเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนต่อไป