รวบ หนุ่มรัสเซีย ลอบเปิดให้นทท.เช่ารถเถื่อน บนเกาะพะงัน โกยรายได้เดือน 1.5 แสน

ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน รวบหนุ่มรัสเซีย กร่างแย่งอาชีพ เปิดธุรกิจให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์เถื่อน ยึดของกลาง มูลค่าครึ่งล้าน
เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 24 กันยายน ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (ผบช.ทท.) สั่งการให้ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ประสาน สภ.เกาะพะงัน,ตรวจคนเข้าเมืองเกาะพะงัน , นปภ สุราษฏร์ธานี,
ร่วมจับกุม นายทิโมเฟย (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี สัญชาติรัสเซีย บริเวณซอยไม่มีชื่อ อ.พะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ 10 คัน พร้อมทั้ง แจ้งข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (รถเช่า)” และ “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน”
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดีว่า มีชายชาวต่างชาติลักลอบเปิดธุรกิจให้เช่ารถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าว พบชายลักษณะคล้ายชาวรัสเซียกำลังสอนหญิงสาวชาวต่างชาติขับขี่รถจักรยานยนต์ เมื่อตรวจสอบเอกสารพบว่าชายคนดังกล่าวคือ นายทิโมเฟย ซึ่งถือวีซ่านักท่องเที่ยว
จากการสอบสวน หญิงสาวชาวต่างชาติ ให้ข้อมูลว่าได้ติดต่อเช่ารถผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp โดยเพื่อนชาวอิสราเอลแนะนำมา และมีการตกลงราคาค่าเช่าวันละ 400 บาท หรือเดือนละ 8,000 บาท ซึ่งนายทิโมเฟยฯ จะไม่เก็บเงินมัดจำหรือหนังสือเดินทาง และใช้วิธีนำรถไปจอดไว้ตามจุดต่างๆ พร้อมส่งพิกัดให้ลูกค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
นายทิโมเฟย ยอมรับสารภาพว่าได้ลักลอบทำธุรกิจให้เช่ารถจักรยานยนต์มานานกว่า 6 เดือนแล้ว โดยมีรายได้สูงถึง 150,000 บาทต่อเดือน และยังได้ดัดแปลงรถบางคันให้มี 4 ล้อ เพื่อให้ลูกค้าชาวอิสราเอลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงขับขี่ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเขา
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายทิโมเฟย และตรวจยึดรถจักรยานยนต์ทั้งหมดที่ซุกซ่อนไว้เป็นของกลาง ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป