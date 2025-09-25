ไล่ล่าระทึก เก๋งทิ้งยาบ้า 5 แสนเม็ด ซิ่งหนีตร. สุดท้ายพลิกคว่ำที่เพชรบุรี เจ็บสาหัส

ไล่ล่าระทึก! รถต้องสงสัยหนีตำรวจ ทิ้งยาบ้า 3 กระสอบ 5 แสนเม็ด สุดท้ายพลิกคว่ำที่เพชรบุรี
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 24 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.ยี่สาร ได้ออกตรวจพื้นที่ เมื่อมาถึงบริเวณ พบรถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นปาเจโร่ สีดำ จึงได้เข้าไปตรวจสอบเห็นว่าเป็น ชาย ใส่เสื้อยืดแขนสั้น สีดำ สวมกางเกงขาสั้น สีดำ กำลังยืนอยู่ท้ายรถและกำลังโยนกระสอบปุ๋ยสีขาวลงจากรถ จึงได้สอบถามว่าทำอะไร จากนั้นชายคนดังกล่าวได้กระโดดขึ้นรถ และขับหลบหนี มุ่งหน้าไปตามถนนพระราม 2 ก่อนเลี้ยวขึ้นถนนทางยกระดับ เข้าสู่เส้นทางปากท่อสายเก่า ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องขับรถสายตรวจไล่ติดตามอย่างกระชั้น ผ่านแยกปากท่อเข้าสู่ถนนเพชรเกษม มุ่งหน้าลงภาคใต้ แต่เมื่อไปถึงบริเวณ ต่างระดับวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ได้คลาดสายตาทำให้ไล่ติดตามไม่ทัน
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการไล่ล่ารถคันดังกล่าวได้หลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่จึงย้อนกลับไปตรวจสอบจุดต้องสงสัยที่รถจอดครั้งแรก กระทั่งพบกระสอบปุ๋ยต้องสงสัยจำนวน 3 กระสอบ ประกอบด้วย กระสอบปุ๋ยสีขาวลายสีเขียว 2 กระสอบ และกระสอบปุ๋ยสีขาวลายสีชมพู 1 กระสอบ วางทิ้งไว้ริมถนน นายธนวัฒน์ รุ่งเรืองศรี นายอำเภออัมพวา, พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วนวล สวญ.สภ.ยี่สาร และ นายทวีป อมศิริ นายก อบต.ยี่สาร ได้เดินทางมาร่วมตรวจสอบภายในบรรจุยาเสพติด(ยาบ้า) ทั้ง 3 กระสอบ เป็นจำนวนประมาณ 500,000 เม็ด จึงได้ประสานพื้นที่ใกล้เคียงเเละทิศทางที่รถหลบหนี เพื่อสกัดจับ และรวบรวมเป็นของกลางนำส่ง สภ.ยี่สาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าสืบสวน สภ.เขาย้อย ว่าเกิดอุบัติเหตุมีรถยนต์ลักษณะตรงกับรถต้องสงสัยเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำอยู่บริเวณเกาะกลางทางคู่ขนาน ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี จึงรีบเดินทางไปตรวจสอบ พบเป็นรถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นปาเจโร่ สีดำ ทะเบียนกำแพงเพชร สภาพพังเสียหายตกอยู่ข้างทาง คนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำส่งโรงพยาบาลเพชรบุรี
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ ที่พบเห็นและยืนยันว่าเป็นบุคคลและรถคันเดียวกันกับที่พบก่อนหน้านี้ แต่ยังไม่สามารถสอบปากคำผู้บาดเจ็บได้ ต้องรอให้อาการทุเลาก่อนจึงจะสอบสวนเพื่อดำเนินคดีและสืบสวนหาตัวผู้ร่วมขบวนการต่อไป
พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วนวล สวญ.สภ.ยี่สาร เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด และสืบสวนขยายผล เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป