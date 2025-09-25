ต.งิม จมทั้งตำบล หลังพายุรากาซาถล่ม ชาวบ้านเก็บข้าวของไม่ทัน นายกเล็กรับมาเร็วไม่ทันตั้งตัว
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาพื้นที่ จ.พะเยาได้เกิดฝนตกหนักจากฤทธิ์พายุ “รากาซา” จนเป็นเหตุให้พื้นที่ ต.งิม อ.ปง ทั้งตำบล ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวแม้แต่หลังคาเดียว ทั้งนี้หลังจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมทาง นางกัญญาณัฐ สุทธวงค์ นายก ทต.งิม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ได้รีบลงพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือชาวบ้านทันที แต่ด้วยกระแสน้ำแรงประกอบกับไม่มีใครคาดคิดทำให้การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก
นางกัญญาณัฐ กล่าวว่า ครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งก่อน เพราะฝนตกหนักเพียงคืนเดียวก็สามารถทำให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านจนเดือดร้อนทั้ง ต.งิม บางรายไม่คาดคิดว่าน้ำจะท่วมก็เดินทางไปกรีดยางพาราในสวน แต่เมื่อรู้ข่าวก็ได้รีบกลับมาเพื่อเก็บข้าวของ แต่ก็ไม่ทันเพราะกระแสน้ำมาไวมาก ๆ ทั้งนี้ตนเองก็ได้รับลงพื้นที่พร้อมทั้งประสานกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในทุกหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบเพื่อประกาศแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมและให้ทุกคนมาช่วยกันขนของทันที แต่ก็นับว่าโชคดีเพราะน้ำป่าบ่านานไม่ถึง 1 ชม. กระแสน้ำก็ได้ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งในเช้าวันนี้แผนการช่วยเหลือนั้นเบื้องต้นจะนำรถน้ำเข้าล้างโคลนภายในบ้านเรือนของชาวบ้านก่อน และจะมีการประชุมด่วนเพื่อขอมติในสภานำงบฉุกเฉินออกมาใช้ในการช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมนี้ต่อไป
ด้านนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าฯพะเยา กล่าวว่า ตอนนี้ตนได้ทราบเรื่องและและได้สั่งการให้ทาง ปภ.จ.พะเยาเข้าพื้นที่อย่างด่วนเพื่อประเมินสถานการณ์ของการเกิดน้ำท่วมและแนวทางในการช่วยเหลือชาวบ้านกันต่อไป แต่ครั้งนี้โชคดีที่ไม่มีชาวบ้านสูญหายหรือบาดเจ็บจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ครั้งนี้ แต่ถึงอย่างไร ต.งิม อ.ปง ครั้งนี้ก็ถือว่าหนักหน่วงกว่าครั้งก่อนเป็นอย่างมากเพราะกระแสน้ำได้ท่วมเป็นวงกว้างและสูงด้วยเช่นกัน