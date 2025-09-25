กัมพูชายิงยั่วยุ ชาวบ้านอพยพหนีตายกว่า 200 ครอบครัว หอบหลาน 5 เดือน-ที่นอนนั่งซาเล้งหนี

กัมพูชายิงยั่วยุ ชาวบ้านอพยพหนีตายกว่า 200 ครอบครัว หอบหลาน 5 เดือน – ที่นอน นั่งซาเล้งหนี ร.ร.ชายแดนเร่งสอบ ม.6 หวั่นปะทะกระทบอนาคตเด็ก
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่จ.ศรีสะเกษ ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง หลังเกิดเหตุยิงปืนยั่วยุจากฝั่งกัมพูชา บริเวณ “ภูผีตา–ยาย” ทำให้ชาวบ้านแนวชายแดนตื่นตระหนก ไม่รอประกาศทางการ ต่างอพยพออกจากหมู่บ้านทันที โดยมีทั้งผู้สูงอายุ เด็ก และทารก ถูกขนย้ายด้วยรถซาเล้ง–มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง หอบหิ้วที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม และของใช้จำเป็นหนีตายออกจากพื้นที่
ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า มีประชาชนกว่า 100–200 ครอบครัวจากหมู่บ้านตามแนวชายแดน ต.เสาธงชัย และใกล้เคียง ได้พากันอพยพเข้ามายังเขตตัวอำเภอกันทรลักษ์ โดยไม่รอคำสั่งผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเสียงปืนดังชัดเจนจากฝั่งเขตแดน ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัย
นายเชือน ติงชาติ อายุ 66 ปี ชาวบ้านบ้านภูมิชรอล ม.2 ต.เสาธงชัย เล่าว่า เมื่อบ่ายวานนี้ (24 กันยายน) ตนได้ยินเสียงปืนดังสนั่นจากเขตชายแดน แม้จะเป็นปืนเล็ก ไม่ใช่ปืนใหญ่ แต่เสียงก็ดังชัดมาก ทำให้ตนกับเมียและหลานอายุ 5 เดือน ต้องรีบขนของขึ้นรถซาเล้งหนีไปอยู่ในตัวอำเภอกันทรลักษ์ทันที คืนหนึ่งเต็ม ๆ เพราะชาวบ้านกว่า 100 ครอบครัวอพยพออกไปพร้อมกัน เช้านี้สงบแล้วจึงกลับบ้าน แต่ถ้ามีการยิงอีกก็พร้อมหนีอีกทันที
แม้สถานการณ์ไม่ปกติ แต่ที่โรงเรียนภูมิชรอลวิทยา ได้เปิดเรียนตามปกติ เช้าวันนี้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ โดยครูและนักเรียนต่างอยู่ในอาการหวาดระแวง แต่จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาค เนื่องจากกำหนดเดิมคือวันที่ 24–26 กันยายน 2568
นายทัศพร คำปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิชรอลวิทยา เปิดเผยว่า โรงเรียนต้องเร่งสอบปลายภาคให้เสร็จภายในวันที่ 24–25 กันยายนนี้ เพื่อไม่ให้กระทบกับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ม.6 ที่จำเป็นต้องใช้ผลคะแนนสอบในการสมัครเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือไปประกอบอาชีพ
“เราเตรียมแผนสำรองไว้ หากสถานการณ์ชายแดนตึงเครียดจนไม่สามารถสอบได้ ก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการสอบออนไลน์ ขณะเดียวกัน หากเกิดการปะทะโดยฉับพลัน เรามีแผนเผชิญเหตุให้นักเรียนหลบเข้าไปในบังเกอร์ของโรงเรียนที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งปลอดภัย และหากมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า เราจะเร่งเคลื่อนย้ายนักเรียนด้วยรถรับส่งของโรงเรียนไปยังบ้านผู้ปกครอง” ผอ.โรงเรียน กล่าว
แม้บรรยากาศในหมู่บ้านชายแดนจะกลับเข้าสู่ความสงบในเช้าวันนี้ แต่ชาวบ้านจำนวนมากยังคงจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นและรถยนต์ให้พร้อมอพยพทุกเมื่อหากมีเสียงปืนอีกครั้ง ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและทหารประจำการชายแดนยังคงเพิ่มความเข้มงวดและสอดส่องตลอดแนว เพื่อป้องกันการยั่วยุและเหตุการณ์บานปลาย