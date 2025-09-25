คนร้ายดักซุ่มยิงอดีตจ่าทหารเรือ เสียชีวิตบนเทือกเขาบูโด ก่อนขโมยปืน2กระบอกหลบหนี
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 กันยายน พ.ต.อ.ดิเรก โฉมยงค์ รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ แก้วมี สารวัตร สภ.ปะลุกาสาเมาะ เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด นปพ.กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเดินทางไปตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงคราม ยิง นายณภัทร์ ธรพิชญพล หรือชื่อเดิม จ.อ.มะดาฮารี กามาแล อายุ 43 ปี อดีตเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ชุดมวลชนสัมพันธ์ เสียชีวิต เมื่อเวลา 20.30 น. ของวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา เหตุเกิดบนเทือกเขาบูโด ช่วงบริเวณบ้านมาแฮ ม.11 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ก่อนถึงเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ต้องจอดรถบริเวณริมถนนสายหลักในหมู่บ้าน แล้วเดินเท้าลัดเลาะบนถนนร่องทางเดินปูนซีเมนต์ในสวนยางพาราที่สูงชันไปมีระยะทางยาวกว่า 5 ก.ม.จึงถึงจุดเกิดเหตุ ซึ่งมีก้อนหินขนาดใหญ่สูงกว่าศีรษะ จำนวน 1 ก้อน ตั้งตระหง่านอยู่ริมร่องทางเดิน โดยเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนสงคราม เอ็ม.16 ตกอยู่ที่พื้นเป็นวงกว้าง จำนวน กว่า 20 ปลอก
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบรถ จยย.ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นสกูปปี้ สีบรอนส์ ทะเบียน 1กญ 7499 นราธิวาส ที่จอดตะแคงอยู่กับพื้น พร้อมกองเลือดจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถาม พ.จ.อ.อายุบ ซึ่งเป็นน้องชาย ที่ได้เดินทางขึ้นไปรับศพผู้เสียชีวิตในช่วงค่ำที่ผ่านมา ทราบว่าผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือด ในลักษณะนอนคว่ำหน้า ที่บริเวณข้างก้อนหินใหญ่ริมร่องทางเดิน โดยมีบาดแผลถูกกระสุนปืนของคนร้ายทั่วร่าง และหลังจากส่งแพทย์โรงพยาบาลบาเจาะ ทำการชันสูตรพลิกศพแล้ว ได้เคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยได้นำศพไปฝังศพที่กูโบร์บ้านมาแฮแล้วในช่วงคืนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อาวุธปืนพกขนาด 11 ม.ม. จำนวน 1 กระบอก และอาวุธปืนลูกซอง จำนวน 1 กระบอก รวม 2 กระบอกได้หายไป
โดย พ.จ.อ.อายุบ น้องชายผู้เสียชีวิตให้การกับเจ้าหน้าที่ ว่า พี่ชายได้ลาออกจากทหารประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา เพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว โดยในช่วงใกล้ค่ำของคืนที่ผ่านมา พี่ชายได้ขี่รถ จยย.ออกจากบ้านตามลำพัง โดยได้พกอาวุธปืนไปได้ 2 กระบอก เพื่อเดินทางไปรดน้ำต้นทุเรียนที่ปลูกไว้บนเทือกเขาบูโด โดยได้ปลูกเพิงพักขนาดเล็กชั่วคราวไว้ในสวน และมักจะอาศัยพักแรมที่สวนเป็นประจำ
พ.จ.อ.อายุบ กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจำนวนหลายนัด ต่างคิดว่าน่าจะมีเหตุร้ายจึงได้โทรศัพท์ไปหาพี่ชายแต่ไม่รับ จึงได้ร่วมกับชาวบ้านจำนวนหนึ่งเดินทางขึ้นไปดูพบพี่ชายถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบดังกล่าว
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น คาดว่า น่าจะเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวอยู่บนเทือกเขา ที่คาดว่าผู้เสียชีวิตน่าเป็นสายข่าวให้กับเจ้าหน้าที่