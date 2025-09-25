กระบะพุ่งชนท้ายจยย. หนุ่ม31 กระเด็นโดนการ์ดเรลข้าง เฉือนร่างขาด2ท่อน ดับสลด ญาติร่ำไห้ใจสลาย
เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ต.ท.กรณ์พงษ์ มงคลธนสุพัฒน์ สารวัตร(สอบสวน)สภ.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์ บริเวณถนนสาย 24 โชคชัย-เดชอุดม ขาเข้าตัว อ.นางรอง ก่อนถึงวัดขุนก้องประมาณ 800 เมตร จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินทร์
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า แคป สีบรอนซ์ทอง จอดอยู่เลนขวา สภาพด้านหน้ารถได้รับความเสียหาย ร่องกลางถนนพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สภาพพังยับเยิน และพบร่าง นายสมเจต ทัศนีย์ อายุ 31 ปี ชาว ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ในสภาพร่างขาดเป็นสองท่อน
สอบถามนายสุเมธ อายุ 33 ปี คนขับรถกระบะ เล่าว่า ตนจะเข้าไปทำงานกับพ่อในตัวอำเภอนางรอง พอมาถึงที่เกิดเหตุได้มีรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุซึ่งขับมาทางซ้าย แล้วเบียดเข้ามากลางถนนคล้ายจะไปยูเทิร์นรถข้างหน้า ยอมรับเบรกไม่ทันจึงพุ่งชนดังกล่าว
ขณะที่นายสมชาย สีลารักษ์ สมาชิก อบต.ถนนหัก กล่าวว่า จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด คาดว่าคนขี่รถจักรยานยนต์น่าจะเปลี่ยนเลนหวังจะไปยูเทิร์นข้างหน้า แต่รถกระบะขับมาด้วยความเร็วจึงเบรกไม่ทันจึงพุ่งชนเข้าอย่างจัง ส่วนร่างคนขับรถจักรยานยนต์ที่ขาดเป็นสองท่อน เชื่อว่าน่าจะกระเด็นไปโดนการ์ดเรล ข้างทางแล้วรถกระบะไปอัดซ้ำทำให้ร่างขาดเป็นสองท่อนดังกล่าว ทั้งนี้จะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอีกครั้ง
