เสียงปืนก้อง กระสุนตกกลางหมู่บ้าน เมียนมานับพันลี้ภัยริมฝั่งเมย หนีสู้รบหนัก

เสียงปืนยังก้องถึงแม่สอด ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาจำนวนมากเกาะติดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมย หลังมีการสู้รบหนัก
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา เชื้อสายกะเหรี่ยง จำนวนนับกว่า 1,000 คน ได้หนีภัยออกจากบ้านเลเก่ก่อ และหมู่บ้านใกล้เคียง อ.เมียวดี จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ได้ไปอาศัยอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเมย บริเวณบ้านมินละปั่น บ้านผาลู ในเขตเมียนมา ตรงข้ามบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อ.แม่สอด จังหวัดตาก
หลังจากมีการสู้รบระหว่างทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู.) กับฝ่ายทหารเมียนมาสู้รบกัน บริเวณตรงข้ามบ้านไร่ดอนชัย ตำบลแม่ตาว และบ้านแม่กุใหม่ ท่าซุง ตำบลแม่กุ ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อระหว่าง 2 ตำบล โดยการสู้รบดังกล่าว บางครั้งมีกระสุนปืนเข้ามาตกในหมู่บ้านเลเก่ก่อ โดยชาวเมียนมาที่ลี้ภัยสงครามทั้งหมดต่างกระจัดกระจายไปตามพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเมยหลายจุด เพื่อให้ไกลจากพื้นที่การสู้รบ
ล่าสุด การสู้รบทั้ง 2 ฝ่ายยังคงมีการยิงอาวุธหนักไปมา บางครั้งมีการปะทะกันด้วยอาวุธปืนประจำกาย แต่จะมีการใช้อาวุธหนักมากกว่า และไม่มีการหยุดสู้รบกัน แม้นว่า มีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตาม