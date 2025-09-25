เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดระบายน้ำ หลังน้ำเหนือยุบ หวังบรรเทาความเดือดร้อนปชช.
เมื่อวันที่ 25 กันยายน จากสถานการณ์น้ำเหนือที่กำลังไหลหลากลงสู่ภาคกลางผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ที่ส่งผลกระทบทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนทั้งใน จ.ชัยนาท ไล่ลงไป จ.สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา กำลังถูกน้ำท่วม ทำให้กรมชลประทานได้ตัดยอดน้ำก่อนที่จะผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ออกทุ่งรับน้ำหรือแก้มลิงทุ่งเขาแก้ว-นมโฑ ทางฝั่งตะวันออก ที่มีพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ เพื่อเป็นการลดภาระของเขื่อนเจ้าพระยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมท้ายเขื่อน ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยหน่วงน้ำที่จะไหลลงสู่ภาคกลางได้หลายล้านลูกบาศเมตร
ล่าสุดเริ่มมีข่าวดีเเมื่อเขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลาง เริ่มาการปรับลดการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนที่ระบายจากอัตรา 2,200 ลบ.ม./วินาที มาเข้าวันที่ 8 จะลดลงเหลือ 2,100 ลบ.ม./วินาทีในวันนี้ โดยน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนฯที่จุดวัดน้ำC2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ บ่ายนี้วัดได้ 2,303 ลบ.ม./วิ ระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลง 7ซม.ใน 24 ชม. วัดได้ 15.27 ม.รทก. (เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ส่วนทางด้านระดับน้ำท้ายเขื่อนลดระดับลงครั้งแรกในรอบสัปดาห์ ลดลงจากเมื่อวาน 12 ซ.ม. วัดได้ 15.11 ม.รทก.
ขณะที่บริเวณริมถนนคันคลองมหาราช พื้นที่ชุมชนวัดไผ่ล้อม ม.1 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนท้ายเขื่อนเจ้นพระยาที่มีลักษณะลุ่มต่ำ ที่ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งในบางจุดเพียงไม่ถึง 50-60 ซม. และในโซนพื้นที่ต่ำริมคลองส่งน้ำ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีน้ำเพิ่มระดับขึ้นเกือบถึงตัวบ้าน จึงมีประชาชนที่มีความกังวลว่าจะถูกน้ำท่วมขนข้าวของทรัพย์สินออกมานอนริมถนน จำนวนกว่า 10 ครอบครัว
โดยชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า คนที่ขนของอพยพขึ้นมาทั้งหมดจะมีบ้านเรือนอยู่ตามบาง หรือที่ลุ่มต่ำริมคลอง ที่ปัจจุบันมีน้ำขังในระดับสูง บางจุดเริ่มเน่าเหม็น ถ้ามีฝนตกลงมาก็จะถูกน้ำเอ่อขึ้นท่วมในเวลาอันรวดเร็ว จึงพากันอพยพขึ้นมานอนริมถนน บางครอบครัวก็อพยพขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ 7 วันก่อน เพราะกลัวว่าจะขนของไม่ทัน หลังติดตามข่าวพายุรากาซา โดยล่าสุดทางเทศบาลโพนางดำออกได้เดินสายไฟฟ้ามาอำนวยความสะดวก และจัดหาน้ำสะอาด พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อทำการสูบน้ำเสียออกจากพื้นที่ให้แล้ว
ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทหรือปภ.เปิดเผยข้อมูลว่า ปัจจุบันมีพื้นที่น้ำท่วมของ จ.ชัยนาท ทั้งสิ้น 1 อำเภอ คือ อ.สรรพยา รวมพื้นที่ 5 ตำบล 15หมู่บ้าน รวม 175 ครัวเรือน มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 470 คน ซึ่งทั้งหมดอยู่นอกคันกั้นน้ำ ซึ่งล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลง แต่ชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่ยังต้องใช้เรือในการใช้ชีวิตประจำวัน