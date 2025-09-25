พ่อเมืองชุมพรดำน้ำเก็บขยะ
ร่วมใจ รักษ์ทะเลไทย เทิดไท้องค์ราชัน
นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าฯชุมพร พร้อมด้วย พล.ต.สมคิด ชูเผือก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 น.ส.ปานนภา สุภาพรเหมินทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร นายกรวิทย์ ช่วยดู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร นายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอเมืองชุมพร นำจิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาเกือบร้อยชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะใต้น้ำและบริเวณชายหาด จ.ชุมพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568 ภายใต้โครงการ “ประชาร่วมใจ รักษ์ทะเลไทย เทิดไท้องค์ราชัน” จัดโดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จ.ชุมพร บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร และในท้องทะเลชุมพร
นายเธียรชัย พร้อมด้วยบรรดาจิตอาสาได้ช่วยกันเก็บขยะบนชายหาดปากน้ำชุมพร จากนั้นได้ลงเรือตรวจการณ์ของ ศรชล.ชุมพร และเรือของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรออกไปกลางทะเล เพื่อร่วมกันดำน้ำเก็บเศษซากอวนและขยะต่างๆ ใต้ทะเลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร โดยดำน้ำในบริเวณพื้นที่ระดับความลึกของน้ำทะเลไม่เกิน 10 เมตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งนายเธียรชัย หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาหลายคนได้ดำน้ำแบบดำน้ำลึก (Scuba Diving) เก็บเศษซากอวนที่ปกคลุมตามแนวปะการังและขยะต่างๆ ใต้ทะเลได้เป็นจำนวนมาก
นายเธียรชัยกล่าวว่า กิจกรรมเก็บขยะใต้น้ำและบริเวณชายหาด จ.ชุมพร จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะต่างๆ ใต้ทะเลและบนชายหาด ซึ่งขยะเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจภาคทะเลและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งยังต้องการให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่มีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย กิจกรรมดำน้ำเก็บเศษซากอวนและขยะต่างๆ ใต้ท้องทะเลชุมพรถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดำน้ำ และชุมพรเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแนวปะการังสวยงามไม่แพ้จังหวัดอื่น ซึ่งปะการังเหล่านี้เปรียบเสมือนบ้านของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
“ปัจจุบันมีขยะและเศษซากอวนของชาวประมงที่ถูกคลื่นใต้ทะเลพาไปปกคลุมแนวปะการัง สร้างความเสียหายอย่างมากต่อระบบนิเวศทางทะเล ทำให้ปะการังที่ถือเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต้องตายจากการขาดแสงแดดและการขาดสารอาหาร นอกจากนั้นยังทำลายโครงสร้างของแนวปะการัง ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและอนุบาลสัตว์ทะเล กักขังและฆ่าสัตว์ทะเลโดยตรง (Ghost Fishing) รวมทั้งสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการทำลายแหล่งประมงและแหล่งท่องเที่ยว”
กิจกรรมดำน้ำเก็บซากอวนและเศษขยะใต้ทะเลถือเป็นการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมไปพร้อมๆ กัน