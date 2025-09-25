รู้ตัวแล้ว! ‘ต่างชาติ’ โชว์ลีลารักท้ายกระบะ ซิ่งรอบภูเก็ต ฉาวสนั่นโซเชียล

ตำรวจภูเก็ต เร่งตามตัว ชาวต่างชาติโชว์สยิวท้ายรถกระบะสีดำ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ต.ท.เอกชัย ศิริ สารวัตรใหญ่ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต กล่าวว่า จากกรณี คลิปชาวต่างชาติโชว์เซ็กส์บนท้ายรถกระบะสีดำ เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 24 กันยายน บนถนนบายพาส อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในเรื่องนี้ ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต อยู่ระหว่างร่วมกันติดตามค้นหา ชาวต่างชาติทั้งสองคน ตามคลิปดังกล่าว
เบื้องต้นทราบว่าเป็น “ชาวรัสเซีย” ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนติดตามตัว กรณีเช่นนี้ มีความผิด ข้อหา การกระทำอนาจารในที่สาธารณะ และถ้าพบความผิดอื่นเช่นเอาไปเผยแพร่หรือทำคอนเทนต์ ก็จะมีเรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และสื่อลามกอนาจาร
ทางด้าน พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต กล่าวว่า กรณีดังกล่าวตอนนี้พิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นใครรู้ถึงตัวบุคคลที่กระทำความผิดแล้วเป็นชาวต่างชาติ สัญชาติรัสเซีย ทั้งสองคน ส่วนผู้หญิง ยังพิสูจน์ทราบไม่ได้ คาดว่าน่าจะเป็นชาวรัสเซียทั้งคู่ในส่วนของผู้ชาย ได้ส่งข้อมูลให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตทราบแล้วลงวอทช์ลิสต์ไว้และ อยู่ระหว่างติดตามตัว เพื่อให้รับทราบข้อกล่าวหาดำเนินคดี
เบื้องต้นคาดว่าน่าจะทำคอนเทนต์ซึ่งดูจากโซเชียลของตัวเขามีกิจกรรมประเภทนี้เยอะมาก คาดว่าเป็นการทำเพื่อไปลงในคอนเทนต์ในโซเชียลของเขา กรณีแบบนี้มีความผิด เบื้องต้น ข้อหากระทำอนาจารต่อหน้าธารกำนัล การเปลือยหรือเผยร่างกายหรือทำลามกในที่สาธารณะ มีโทษปรับ แต่ในส่วนอื่นเมื่อได้ตัวแล้วจะต้องทำการสอบสวนต่อไปว่ามีความผิดฐานใดอีกบ้าง
ขณะนี้ตำรวจชุดสืบสวน อยู่ระหว่างติดตามตัว ทั้ง 2 คน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป