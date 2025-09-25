อำเภอบ่อไร่ เรียกประชุมฝ่ายความมั่นคง หลังสะพัด อาจปะทะรอบ 2 ผู้นำท้องถิ่นประกาศให้ปชช. เตรียมพร้อม หากมีคำสั่งให้อพยพ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ห้องอำเภอบ่อไร่ จ.ตราด นายสุเมธ ตะเพียนทอง นายอำเภอบ่อไร่ ประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 4 โดยมี ฝ่ายทหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านอำเภอบ่อไร่
โดยในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากฝ่ายทหารในพื้นที่ พร้อมทั้งทบทวนแผนอพยพประชาชนในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ไปยังพื้นที่ปลอดภัย หากมีคำสั่งให้มีการอพยพ โดยให้ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนสื่อสารไปยังประชาชนในพื้นที่ อย่าให้เกิดความเข้าใจผิด ตื่นตกใจ เนื่องจากจังหวัดตราด สถานการณ์ยังปกติ
ขณะที่นายเสรี สำราญจิตร นายกมนตรีตำบลบ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด นายคมพัชญ์ ทักษิณ นายก อบต.นนทรีย์ นายเสกสรร วิรัชนีย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรอฟังข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น รวบรวมเอกสารสำคัญ-ทรัพย์สิน-ยาประจำตัว ไว้ในที่ๆหยิบฉวยง่าย เติมน้ำมันรถไว้ในระดับที่สามารถขับไปถึงตราดได้ พร้อมย้ำว่าเป็นแค่การเตรียมความพร้อม ยังไม่ได้ให้อพยพ ขออย่าตื่นตระหนก
ผู้สื่อข่าว สอบถามข้อมูลไปยังผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลชำราก ตำบลแหลมกลัด ทราบว่า มีการเตรียมความพร้อมเช่นกัน ในเรื่องนี้โดประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบแล้ว 1-2 วัน แต่ยังไม่มีการสั่งให้อพยพเช่นกัน
นายสุเมธ ตะเพียนทอง นายอำเภอบ่อไร่ กล่าวว่า มีสัญญานว่าทางฝั่งกัมพูชาในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ในอำเภอสัมรูด จ.พระตะบอง มีการอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดนติดกับอำเภอบ่อไร่ ตลอดแนวชายแดน ทำให้ทางอำเภอบ่อไร่ต้องเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนในพื้นที่เพื่อรองรับสถานการณ์ทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดความโกลาหลหากมีสถานการณ์ขึ้น
ล่าสุดนายเกรียงไกร ปัญญาพงษธร นายอำเภอเมืองตราด เรียกผู้บริหารท้องถิ่นของจังหวัดตราด ร่วมประชุมรับสถานการณ์เสี่ยงตามแนวชายแดนทั้งหมดเพื่อซักซ้อม และเตรียมความพร้อมหากมีสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การสู้รบในพื้นที่ และซักซ้อมในเรื่องการอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดน เข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยทันทีที่มีคำสั่งการอพยพ