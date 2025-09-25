วินาศสันตะโร! รถบรรทุก 10 ล้อเบรกแตก พุ่งชนสนั่น 5 คันรวด เจ็บ 2

วินาศสันตะโร! รถบรรทุก 10 ล้อเบรกแตก พุ่งชนสนั่น 5 คันรวด ทำบาดเจ็บ 2 คน
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 25 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งมีรถชนกันหลายคันมีผู้บาดเจ็บ เหตุเกิดบนถนนบางกรวย-ไทรน้อย ขาออกช่วงเชิงขึ้นสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษก อ.บางบัวทอง จึงพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิงสูงอายุ 2 คนเป็นผู้ขับขี่และโดยสารมากับรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า สีแดง ทะเบียน 6กพ 1879 กรุงเทพฯ ยังนั่งอยู่ในรถสภาพหน้ารถและหลังพังยับเยิน เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลบางบัวทอง
เบื้องต้นทราบว่าถูกรถบรรทุก 10 ล้อพุ่งชนท้ายรถเก๋งก่อนจะไปพุ่งชนรถกระบะและรถแท็กซี่ต่อเนื่องและมีรถจักรยานยนต์ถูกเฉี่ยวชนด้วยอีก 1 คัน ทั้งนี้ กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจน โดยรถบรรทุก 10 ล้อพุ่งชนท้ายรถเก๋งโตโยต้าอย่างแรงก่อนจะไปพุ่งชนท้ายรถแท็กซี่ รถกระบะ ที่อยู่ด้านหน้าอย่างต่อเนื่อง
นายไชยยา (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปีคนขับรถบรรทุก กล่าวว่า ขณะขับมาและกำลังขึ้นสะพานเห็นรถชะลอตัวอยู่ด้านหน้า ตนพยายามเหยียบเบรกแล้วแต่เบรกมีอาการวูบหาย ทำให้พุ่งชนรถที่อยู่ด้านหน้าอย่างแรง
ด้าน น.ส.รัตนวลี อายุ 29 ปี คนขับขี่รถจักรยานยนต์ กล่าวว่า ก่อนหน้าตนขับแซงรถบรรทุกคันนี้มาก่อนแล้ว ซึ่งขณะนั้นตนกำลังขับขึ้นสะพานจู่ๆ ก็ถูกบรรทุก 10 ล้อที่ขับตามมาเฉี่ยวชนทางด้านขวาก่อนที่รถ 10 ล้อคันดังกล่าว จะพุ่งไปชนรถที่อยู่ด้านหน้าอย่างแรงเสียหายหลายคัน
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุสอบปากคำคนขับรถบรรทุกไว้ในเบื้องต้น ซึ่งหลังจากนี้จะทำการสอบปากคำคนขับรถบรรทุก 10 ล้อเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อไป