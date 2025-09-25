หล่มสัก น้ำจ่อท่วมซ้ำรอบที่ 5 เตือนย้ายสิ่งของ กลุ่มเปราะบางเข้าที่ปลอดภัย
วันที่ 25 กันยายน ผู้สื่อข่าว รายงานสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมา ทั้งในเขตอำเภอหล่มเก่าและพื้นที่ติดต่ออำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก ลำห้วย และคลองต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจนเอ่อล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน ทรัพย์สิน และพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน
โดยรายงานเบื้องต้นของอำเภอหล่มเก่า ณ เวลา 07.00 น. ระบุว่ามีพื้นที่ประสบอุทกภัยในตำบลตาดกลอย จำนวน 5 หมู่บ้าน รวมกว่า 150 หลังคาเรือน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 จำนวน 63 หลังคาเรือน, หมู่ที่ 3 จำนวน 25 หลังคาเรือน, หมู่ที่ 4 จำนวน 5 หลังคาเรือน, หมู่ที่ 7 จำนวน 31 หลังคาเรือน และหมู่ที่ 8 จำนวน 35 หลังคาเรือน ขณะที่ความเสียหายด้านอื่น ๆ ยังอยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติม
ส่วนที่อำเภอหล่มสัก ทางอำเภอและเทศบาลเมืองหล่มสัก ได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำ เตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายสิ่งของและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ หลังจากมวลน้ำจากตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า ไหลเข้าสู่เขตอำเภอหล่มสัก ซึ่งเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันเป็นรอบที่ 5
สำหรับพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 9 บ้านท่ามะกล้วย ตำบลวัดป่า ซึ่งเพิ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมรอบที่ 4 ระดับน้ำยังไม่คลี่คลาย โดยยังท่วมสูงเฉลี่ยราว 50 เซนติเมตร อาสากู้ภัยกกไทรยังคงเข้าพื้นที่นำข้าวกล่อง อาหารแห้ง และน้ำดื่ม แจกจ่ายแก่ชาวบ้านที่ติดอยู่ในบ้านพัก และ อบต.วัดป่าตั้งโรงครัวขึ้นืรวมทั้งทหารจาก ม.พัน 8 นำรถจีเอ็มซีช่วยรับส่งชาวบ้านเข้าออกหมู่บ้าน
นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอหล่มสัก กล่าวว่า ที่ ต.ตาดกลอย มีฝนตกหนัก คาดว่าช่วงค่ำวันนี้จะมีมวลน้ำไหลเข้าพื้นที่ อ.หล่มสักอีกครั้งเป็นรอบที่ 5 ซึ่งขณะนี้พื้นที่ริมน้ำที่น้ำลดไปแล้ว ได้เตรียมรับสถานการณ์อีกครั้ง อาทิ เทศบาลเมืองหล่มสัก ณ ปัจจุบันน้ำท่วมแห้งแล้ว ได้มีการเร่งเสริมสร้างความมั่นคงให้กับแนวกระสอบทรายเพิ่มเติม
“ส่วนพื้นที่ 3 ตำบลยังตึงเครียด ได้แก่ ต.วัดป่า,ต.หนองไขว่, ต.ปากดุก ยังอยู่สถานการณ์น้ำท่วมรอบ4 โดยน้ำท่วมยังไม่ลด โดยเฉพาะหมู่ 3 และหมู่ 9 บ้านท่ามะกล้วยซึ่งแนวคันดินแตก ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมเต็มพื้นที่”นายภาคภูมิ กล่าว
ข่าวแจ้งว่า ที่อ.เมืองเพชรบูรณ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มีข้อแจ้งเตือนแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่ง โดยพบว่าระดับน้ำที่สถานี S.4B ตำบลในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในหลายตำบล ได้แก่ ตำบลชอนไพร, นายม, ระวิง, น้ำร้อน, ท่าพล, ดงมูลเหล็ก, สะเดียง และเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูง เฝ้าระวังกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ รายงานถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมรับมวลน้ำจาก อ.หล่มสัก ที่จะเข้าเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ช่วงวันที่ 25 -27 กันยายน 2568 ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักมีแนวโน้มสูงขึ้น 10 ซม. ขณะนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าแนวคันกระสอบทรายในพื้นที่หมู่ 3 บ้านโพธิ์ทอง ต.ท่าพล อยู่ประมาณ 0.50 เมตร ได้เร่งเสริมแนวคันกระสอบทรายขนาดใหญ่(Big Bag)ทุกจุด เพื่อเสริมความแข็งแรงให้แนวคันป้องกันน้ำอยู่สภาพมั่นคงแข็งแรง ให้สามารถรองรับมวลน้ำจาก อ.หล่มสักที่จะเข้าเขต อ.เมืองเพชรบูรณ์