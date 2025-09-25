เตือน 3 ภาค รวมกทม. ฝนเพิ่มขึ้น 25-26 ก.ย. ปภ.กระจายเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยง

ปภ.เตรียมรับมือฝนตกหนัก 25 – 26 ก.ย. วางแผนกระจายเครื่องจักรกลฯ เข้าประจำพื้นที่เสี่ยง เร่งช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ 14 จว.ที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วม
เมื่อวันที่ 25 กันยายน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในช่วงวันที่ 25 – 26 กันยายนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง ในหลายพื้นที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสภาพอากาศ ปริมาณฝน และสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการให้พร้อมสนับสนุนจังหวัดในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับจังหวัดที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม และฉะเชิงเทรา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ไม่ว่าจะเป็น รถปฏิบัติการ รถติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล เครื่องสูบน้ำขนาด 14 นิ้ว รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถสูบน้ำโมบายยูนิต และรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย และยังคงสนับสนุนเครื่องจักรกลหนักสำหรับการฟื้นฟูและปรับสภาพพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว
ในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนด้านการดำรงชีพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สนับสนุนรถผลิตน้ำดื่ม รถโรงครัวประกอบอาหาร และรถสุขาเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและโรงครัวพระราชทาน เพื่อผลิตและแจกจ่ายอาหาร กว่า 1,040,336 กล่อง น้ำดื่ม 993,620 ขวด รวมถึงมอบถุงยังชีพ 176,050 ชุด
ทั้งนี้ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม พื้นที่ลุ่มต่ำ หรือพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง ขอให้ติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อความปลอดภัยในช่วงฤดูฝน หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง