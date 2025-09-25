คาดกลุ่มนายมูอำมัดอาดีลัน ยิง อดีตทหารเรือดับ บนเขาบูโด

คาดกลุ่มนายมูอำมัดอาดีลัน ยิง อดีตทหารเรือดับบนเขาบูโด
เมื่อวันที่ 25 กันยายน สำหรับความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนเอ็ม.16 ยิง นายณภัทร์ ธรพิชญพล หรือชื่อเดิม จ.อ.มะดาฮารี กามาแล อายุ 43 ปี อดีตเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ชุดมวลชนสัมพันธ์เสียชีวิต เหตุเกิดบนเทือกเขาบูโด ช่วงบริเวณบ้านมาแฮ ม.11 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 24 ก.ย.68 ที่ผ่านมา
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของ น.ส.อัลฝตอน๊ะ ( อัน-ฟา-ตอ-นะ ) ซึ่งเป็นภรรยาของนายณภัทร์ พบว่า ที่บริเวณหน้าบ้านพักมีการกางเต็นท์และมีโต๊ะเก้าอี้จำนวนหนึ่งวางอยู่ จากการสอบถามทราบว่าเป็นการเตรียมรับชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานศพของสามีในช่วงคืนที่ผ่านมา และในระหว่างพูดคุยทราบว่า ในช่วงกลางวันเป็นกิจวัตรประจำวันที่สามีจะนำฝูงวัวไปเลี้ยงตามสถานที่ต่างๆ และจะกลับมาในช่วงเย็นของทุกวัน ก่อนที่จะขึ้นไปสวนบนเทือกเขาเพื่อไปรดน้ำต้นทุเรียนที่ปลูกไว้กว่า 30 ต้น แล้วก็จะกลับลงมา แต่สุดท้ายก็มาจบชีวิตลง
ด้านแหล่งข่าวที่ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรง เปิดเผยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรง กลุ่มนายมูอำมัดอาดีลัน สาและ แกนนำระดับปฏิบัติการที่รับผิดชอบเคลื่อนไหวก่อเหตุร้ายในพื้นที่ อ.บาเจาะ และเขตรอยต่อ อำเภอกะพ้อและสายบุรีของ จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงต้องการตัว เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นกับเหตุการณ์ลอบวางระเบิดบริเวณหน้า ธกส. สาขาบาเจาะ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา