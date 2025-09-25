ตร.รวบแม่พาลูกสาววัย12 ค้าประเวณีในหมู่บ้าน ขอศาลออกหมายจับ 6 ชายสูงวัยเคยซื้อบริการ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา พลเมืองดีแจ้งต่อ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ขอความช่วยเหลือ เด็กหญิงวัย 12 ปี ถูกแม่อายุ 31 ปี พาไปเร่ขายบริการให้กับคนในชุมชนครั้งละ 400-1,000 บาท โดยเด็กไม่ได้เรียนหนังสือ แม่เองก็ขายบริการทางเพศ เสพยาเสพติด และยังมีลูกชายคนเล็กวัย 2 ขวบ สามีเลิกกัน อาศัยรวมอยู่กับตายายในอ.ภูกระดึง จ.เลย ซึ่งแม่มีนิสัยก้าวร้าวชอบข่มขู่ยายเพื่อบังคับเอาเงินไปเสพยา
นางปวีณา จึงได้ประสาน พล.ต.ต.วีระเดช เลขะวรกุล ผบก.ภ.จว.เลย พ.ต.อ.ณัทญา ทองจันทร์ ผกก.สภ.ภูกระดึง จ.เลย นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บ้านเด็กหญิงในวันที่ 16 กันยายนทันที พบเด็กหญิงบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า “แม่มีพฤติกรรมขายบริการทางเพศ เรียนจบป.6 แล้วแม่ไม่ให้เรียนต่อ ให้ออกจากโรงเรียนมาเลี้ยงน้องที่ยังเล็ก แม่พาหนูไปขายบริการให้กับคนในหมู่บ้านมีทั้งในหมู่บ้านใกล้เคียงและในหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่โดยได้รับค่าขายบริการครั้งละ 400-1000 บาท”
จากนั้น นางปวีณา ได้ประสาน พ.ต.อ.ณัทญา ทองจันทร์ ผกก.สภ.ภูกระดึง ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมฯ เลย พาเด็กหญิงและยายเข้าแจ้งความที่สภ.ภูกระดึง ก่อนส่งเด็กหญิงเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ภูกระดึง ได้สอบสหวิชาชีพวันที่ 19 กันยายน เด็กหญิงให้การชัดเจนว่าแม่จะพาไปส่งให้กับลูกค้าที่โรงแรมและรับเงินทุกครั้งพร้อมกับรอรับกลับบ้าน โดยมีผู้ซื้อบริการ 7 ราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับและจับกุมตัวแม่มาทำการสอบสวนให้การรับสารภาพอ้างว่าต้องการหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
ล่าสุดวันนี้ 25 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูกระดึง ได้รวบรวมพยานหลักฐานไปขอศาลออกหมายจับผู้ซื้อบริการในข้อหา กระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสามปี และจะเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดที่เหลือมาดำเนินคดีทุกรายโดยเร็ว