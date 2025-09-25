ทหารเมียนมาส่ง YAK-130 2 ลำ ถล่มกลุ่มต่อต้านอย่างหนัก หวังเผด็จศึกที่มั่น 3 พื้นที่เมียวดี

ทหารเมียนมา ถล่ม กกล.กลุ่มต่อต้านรัฐบาลอย่างหนัก หวังเผด็จศึกที่มั่น 3 พื้นที่ใน จ.เมียวดี
เมื่อเวลา 12.20 น. วันที่ 25 กันยายน หน่วยเฉพาะกิจราชมนู (ฉก.ราชมนู) เปิดเผยว่า ทหารเมียนมายังคงพยายามรุกคืบจากบริเวณด้านทิศตะวันตก, ทิศเหนือ และทิศตะวันออก เข้าไปยังบริเวณพื้นที่บ้านเลเก้ก่อ และบ้านทีแม๊ะวาคี อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สหภาพเมียนมา ฝั่งตรงข้ามบ้านใหม่แม่โกนเกน หมู่ 2 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก. ห่างจากแนวชายแดน 5 กิโลเมตร และได้เกิดการปะทะกับกองกำลังกลุ่มต่อต้านทหารเมียนมา
ทั้งสองฝ่ายใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ทิ้งระเบิดเพื่อสนับสนุนการโจมตีของแต่ละฝ่าย และในระหว่างการปะทะ ทหารเมียนมา ฐานปฎิบัติการแล็คคัดต่องได้ยิงอาวุธหนักเป็นระยะๆ เข้าไปยังเป้าหมายในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
ต่อมาห้วงเวลาประมาณ 16.05-16.10 น. ทหารเมียนมาใช้อากาศยานแบบ YAK-130 จำนวน 2 ลำ ทิ้งระเบิด จำนวน 3 ลูก โจมตี กกล.กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมา บริเวณพื้นที่บ้านเลเก้ก่อและบ้านทีแม๊ะวาคี ซึ่งปัจจุบันทหารเมียนมายังไม่สามารถนำกำลังรุกคืบเข้าไปยังบริเวณพื้นที่บ้านเลเก้ก่อและบ้านทีแม๊ะวาคีได้ โดยทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังเผชิญหน้า และมีการปะทะกันอยู่เป็นระยะๆ ยังไม่มีผลกระทบต่อฝั่งไทย