ยายโดนแก๊งคอลตุ๋น 4 ล้าน ไปแบงก์หวังโอนเพิ่ม 3 ล้าน โชคดีจนท.ห้ามทัน
เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 25 กันยายน พ.ต.ท.เอกชัย ภาควัตร รอง ผกก.สส.สภ.บ้านบึง เปิดเผยกรณี คุณยายท่านหนึ่ง ที่กำลังจะถอนเงินจากธนาคาร เพื่อโอนเข้าอีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งเป็นบัญชีม้าของมิจฉาชีพ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อธิบายรูปแบบการพูดจาหว่านล้อมของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้คุณยายทราบ กระทั่งคุณยายได้สติ จนยกเลิกการถอนเงิน ทำให้รอดจากการสูญเงินเพิ่มอีก 3 ล้านบาท
พ.ต.ท.เอกชัย กล่าวว่า ผู้เสียหายเป็นผู้สูงอายุ ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาหา และแจ้งว่าคุณยายมีส่วนเกี่ยวกับกับการทำผิดกฏหมาย บัญชีธนาคารมีส่วนกับการฟอกเงิน มีหมายจับของตำรวจ ถ้าไม่อยากให้ถูกดำเนินคดีจะต้องโอนเงินเข้ามาให้ตรวจสอบ จากนั้นจึงหว่านล้อมให้มีการสนทนาผ่านไลน์ ทางผู้เสียหายหลงเชื่อ เกรงว่าจะได้รับโทษ จึงทำตามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ถ้าไม่ทำจะต้องถูกจับดำเนินคดี
โดยเท่าที่ทราบตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. คุณยายได้สูญเงินจากการโอนเงินในบัญชีของตนเอง ไปยังบัญชีม้าแล้ว 2 ครั้ง รวม 4 ล้านบาท และวันที่ 24 ก.ย.ก็เตรียมจะมาเบิกเงิน เพื่อโอนให้มิจฉาชีพอีก 3 ล้านบาท แต่ทางญาติของคุณยาย ทราบเรื่องเสียก่อน จึงประสานเจ้าหน้าที่ธนาคาร และทางธนาคารก็แจ้ง ตร.มาตรวจสอบ
ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว หน่วยงานตำรวจไม่มีการโทรศัพท์แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบ หรือกระทำการให้โอนเงินเข้ามาตรวจสอบอย่างที่คุณยายเข้าใจ จึงอธิบายให้คุณยายได้ทราบถึงกลโกงของมิจฉาชีพ การหว่านล้อมด้วยคำพูด การข่มขู่ให้เกิดความกลัวแล้วคล้อยตาม
ด้าน ร.ต.ต.วิทยา คำโสภา รอง สว.สส. ซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่ช่วยเกลี้ยกล่อมไม่ให้คุณยายโอนเงินให้มิจฉาชีพ เปิดเผยว่า ตนเองได้รับแจ้งจากผู้จัดการธนาคาร ว่ามีหญิงผู้สูงอายุมาเบิกเงินจำนวน 3 ล้าน โดยมาคนเดียว ขอให้ช่วยสอบถามรายละเอียด เนื่องจากเกรงว่าจะถูกแก็งคอลเซ็นอตอร์หลอก จึงรีบมาที่ธนาคาร
เมื่อมาถึงธนาคาร ทางผู้จัดการธนาคารได้เชิญตนเองเข้ามาพูดคุยที่ห้อง และก็ได้พบกับหลานของคุณยายผู้เสียหายด้วย โดยหลานผู้เสียหายได้ให้ข้อมูลว่า คุณยายมีการใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลา ไม่ยอมวางสาย ไม่เชื่อคำเตือนของใคร ต้องการที่จะมาเบิกเงิน และโอนเงินที่เบิกไปยังเลขบัญชีที่ปลายสายให้ไว้ อย่างเดียว เป็นเรื่องที่ผิดสังเกตุ
เมื่อทราบเช่นนั้นจึงประสานไปยัง พ.ต.ท.ศราวุธ ปานะเจริญ ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเคยรับผิดชอบเกี่ยวกับคดีไซเบอร์มาก่อนให้รีบมาช่วยเจรจา ให้คุณยายตั้งสติ พร้อมกับเช็กในระบบของตำรวจเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกออกหมายจับ และคดีอาญา ปรากฏว่าไม่พบชื่อของคุณยาย เป็นผู้มีคดีติดตัว หรือมีหมายจับแต่อย่างใด ทำให้คุณยายได้คิดตรึกตรอง จากนั้นจึงได้ทำการยกเลิกการเบิกเงิน เพื่อจะโอนไปยังบัญชีม้า รอดพ้นการสูญเสียเงินเพิ่มอีก 3 ล้านบาทให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์
