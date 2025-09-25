เมืองตราดเรียกประชุมผู้นำชุมชน ถกแผนอพยพ 4 ตำบล หลังการข่าวฝ่ายมั่นคงชี้ ชายแดนส่อตึงเครียด

เมืองตราดขยับตามบ่อไร่ เรียกประชุมด่วน เตรียมพร้อมการอพยพ ใช้แผนเดิมเหมือนรอบแรก หลังการข่าวระบุสถานการณ์ยกระดับสูงสุด หากสั่งอพยพจริง กลุ่มเปราะบางไปศูนย์พักพิงก่อน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 25 กันยายน ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอเมืองตราด เรียกประชุมด่วนเตรียมความพร้อมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนตราด ในเขตอำเภอเมืองตราด โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่ ผู้นำท้องถิ่น โรงเรียน กู้ภัยร่วมประชุม
นายเกรียงไกรกล่าวในที่ประชุมว่า การเรียกประชุมในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยใน 4 ตำบล คือแหลมกลัด (มากที่สุด) ท่ากุ่ม ชำราก ตะกาง (น้อยที่สุด) เพื่อย้ายมายังศูนย์พักพิง 4 แห่ง โดยเริ่มย้ายกลุ่มเปราะบางก่อน ส่วนคำสั่งในการอพยพนั้นยังไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อไร แต่การข่าวฝ่ายความมั่นคงระบุว่าสถานการณ์ชายแดนยกระดับความตึงเครียดมากขึ้น แต่ส่วนของจังหวัดตราดมีความเสี่ยงน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น แต่ อ.เมือง จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมตามแผนเดิมที่เคยอพยพในครั้งแรก
นายอำเภอเมืองตราดย้ำในที่ประชุมว่า ขอให้พื้นที่ 4 ตำบลสื่อสารให้ประชาชนให้เข้าใจในการอพยพ เพื่อไม่ให้มีการอพยพมีปัญหาเหมือนรอบแรก เพราะประชาชนบางส่วนไปผิดที่ ทำให้การบริหารศูนย์เกิดความติดขัด
นอกจากนี้ ยังได้สั่งการไปยังผู้ใหญ่บ้านให้ชี้แจงสถานการณ์ชายแดนให้กับประชาชนในพื้นที่เกิดความเข้าใจ ซึ่งเป็นเรื่องปกติในการเตรียมความพร้อม แต่หากมีการอพยพจริง ขอให้ผู้ใหญ่บ้านเพียงคนเดียวที่ผู้สั่งการ เพื่อป้องกันความคลานเคลื่อน พร้อมทั้งเพิ่มการลาดตะเวนในหมู่บ้านให้เข้มงวดมากขึ้น และเน้นย้ำบุคคลที่ไม่รู้จักหรือมีพิรุธที่อาจแทรกซึมเข้ามาชี้เป้าในพื้นที่ หากพบเห็นให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที