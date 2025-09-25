เปิดสาเหตุ สาย516 พุ่งชนสำนักงานอู่รถ จนเสาเกือบขาด ยังย้ายรถออกไม่ได้ หวั่นอาคารเสียหาย-ทรุดตัว

เปิดสาเหตุ สาย516 พุ่งชนอาคารสำนักงานอู่รถ จนเสาเกือบขาด ยังย้ายรถออกไม่ได้ หวั่นอาคารเสียหาย-ทรุดตัว
เมื่อเวลาประมาณ 15.50 น. วันที่ 25 กันยายน พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งมีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเสียหลักพุ่งชนเข้ากับตัวอาคารสำนักงานอู่รถจนได้รับความเสียหาย ที่หน้าอู่รถประจำทางเขตเดินรถที่ 7 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ขาออก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงรุดตรวจสอบ
ในที่เกิดพบรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 516 ทะเบียน 12-2550 กรุงเทพมหานคร ชนทะลุรั้วกำแพงของอู่รถเข้าไปชนกับเสาปูนของอาคารสำนักงานอู่รถ จนเสาดังกล่าวเกือบขาด จนได้รับความเสียหายและติดค้างอยู่
โดย น.ส.กัณหา อายุ 56 ปี คนขับรถคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ อยู่ในสภาพมึนงงก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมา ยังพบว่ามีรถจักรยานยนต์เสียหาย 2 คัน ซึ่งจอดอยู่ด้านหลังอาคารสำนักงานถูกชนได้รับความเสียหายไปด้วย คือรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ และรถจักรยานยนต์
นายสมหมาย หัวหน้ากอง 1 เขต 7 ขสมก. กล่าวว่า ในเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดมาจากสาเหตุอะไร ต้องรอสอบถามกับคนขับรถอีกครั้ง ซึ่งในตอนนี้ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว ในเบื้องต้นไม่พบว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสตามร่างกายใดๆ นอกจากอาการมึนเวียนที่ศีรษะซึ่งต้องทำการสแกนสมองตรวจดูอีกครั้ง
จากการสอบปากคนขับรถประจำทางในเบื้องต้นก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ทราบว่าขณะที่ขับรถโดยสารประจำทางปรับอากาศคันดังกล่าว ออกจากอู่รถเมล์เพื่อจะไปเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ฝั่งขาออก
คนขับได้แจ้งว่าพวงมาลัยของตัวรถไม่สามารถหมุนกลับคืนได้ ทำให้คนขับรถตกใจไปเหยียบคันเร่งแทน เพราะคิดว่าเป็นเบรกจึงทำให้ตัวรถพุ่งเข้าไปชนรั้วกำแพงและตัวอาคารสำนักงานจนได้รับความเสียหายทั้งรถและอาคารสำนักงาน
ทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถประจำทางปรับอากาศคันที่เกิดเหตุออกมาได้ ซึ่งส่วนท้ายยื่นออกมาบนถนนบางกรวย-ไทรน้อยได้ เนื่องจากส่วนหัวของรถประจำทางที่พุ่งชนติดกับเสาอาคารสำนักงานจนได้รับความเสียหาย
ทางผู้อำนวยการอู่รถเกรงว่า หากเร่งนำรถออกจะทำให้เสาที่ถูกชนได้รับความเสียหายเกิดรับน้ำหนักไม่ไหวอาคารอาจทรุดตัวพังลงมา จึงต้องรอให้ทางฝ่ายวิศวกรรมสถานเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างอาคารสำนักงานก่อนทำการเคลื่อนย้ายรถออก ทำให้การจราจรบนถนนดังกล่าวมุ่งสู่อำเภอไทรน้อยรถติดสะสมเป็นทางยาวหลายกิโลเมตร เนื่องจากเสียช่องจราจรทางซ้ายไป 1 ช่องทาง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำแผงไฟจราจรมากั้นให้สัญญาณเพื่อความปลอดภัยและช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรบนถนนแทน