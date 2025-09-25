โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม ประกาศปิดเรียน 26 ก.ย. เหตุชายแดนตึงเครียด

โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม ประกาศปิดเรียน เหตุชายแดนตึงเครียด
เมื่อวันที่ 25 กันยายน จากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งขณะนี้คล้ายกับว่ากำลังจะปะทุขึ้นอีกครั้ง เมื่อฝั่งเขมรเริ่มก่อความวุ่นวาย ยิงปืนและปาระเบิด จนชาวบ้านตามแนวชายแดนต้องเตรียมอพยพเพื่อความปลอดภัย
ล่าสุด โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สังกัด สพม.จันทบุรี ตราด ได้ออกประกาศแจ้งปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากหวั่นเกรงความไม่ปลอดภัย หากเกิดการสู้รบกันขึ้นอีกครั้ง โดยประกาศระบุว่า ปิดเรียนกรณีพิเศษ เนื่องจากมีสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา
เนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกับกัมพูชา ซึ่งมีความตึงเครียดและอาจพัฒนาไปสู่ความรุนแรง ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงในพื้นที่โดยรอบและเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งอาจกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน ครู และบุคลากรตลอดจนสร้างความวิตกกังวลแก่ผู้ปกครองและชุมชนโดยรอบโรงเรียน
ดังนั้น เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยสูงสุด อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ข้อ 9 วรรรคหนึ่ง(1) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 จึงประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง