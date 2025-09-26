ทหารคุมเข้มผามออีแดง ชาวบ้านหวั่นปะทะ ขนของรออพยพ บอกถ้าเสียงปืนใหญ่ดัง คือสัญญาณหนี

ทหารคุมเข้มผามออีแดง ชาวบ้านหวั่นไม่ปลอดภัย ยกของใส่รถรออพยพ ลั่น เสียงปืนใหญ่คือสัญญาณหนีตาย ร.ร.ชายแดนปิดสอบปลายภาคแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 กันยายน 2568 ว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณฝั่งเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ยังคงปกคลุมไปด้วยความตึงเครียดอย่างหนัก หลังจากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการเผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและกัมพูชา จนหน่วยงานความมั่นคงต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด
ที่ บริเวณจุดผ่านเข้าเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เจ้าหน้าที่ทหารยังคงตรึงกำลังเข้มงวด ติดตั้งด่านตรวจเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขึ้นไปยัง “ผามออีแดง” โดยอนุญาตเฉพาะกำลังพลที่มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้นให้ผ่านเข้า–ออก ส่วนประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวถูกสั่งห้ามเข้าโดยเด็ดขาด
ต่อมา ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ หมู่บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากแนวชายแดน พบว่าบรรยากาศในหมู่บ้านเต็มไปด้วยความเงียบเหงา หลายครอบครัวยังไม่ยอมอพยพออกไป แต่ก็ไม่ประมาท ต่างพากันเก็บข้าวของใส่รถกระบะดัดแปลงติดตั้งแคมป์ เตรียมพร้อมไว้เสมอ มีทั้งเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม หมอน ผ้าห่ม เตาแก๊ส และเสบียงอาหารพร้อมเดินทางทันทีหากเกิดเหตุรุนแรง
ชาวบ้านจำนวนไม่น้อย เผยว่า การย้ายออกไป–กลับเข้ามาซ้ำหลายครั้งสร้างความลำบาก ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายและการใช้ชีวิตประจำวัน จึงเลือกที่จะรอ “สัญญาณจริง” จากทางการ โดยเฉพาะเสียงประกาศเตือนภัยหรือเสียงปืนใหญ่ ซึ่งถือเป็นเครื่องชี้วัดว่าจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน
ขณะเดียวกัน มีชาวบ้านเริ่มทยอยอพยพออกจากหมู่บ้านแล้ว หลังติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและประเมินว่ามีโอกาสสูงที่จะบานปลายเป็นความรุนแรง
นายน้อย อายุ 62 ปี หนึ่งในชาวบ้านภูมิซรอล เปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่า ตนไม่ได้เก็บเสื้อผ้ามากนัก แต่เลือกนำข้าวสารอาหารแห้งและของจำเป็นติดตัวออกมา เพราะตั้งใจจะไปพักที่บ้านอีกหลังในอำเภอไพรบึง ขณะที่ญาติพี่น้องบางส่วนก็แยกย้ายไปอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ แล้ว
“ตนไม่อยากให้เกิดเหตุปะทะ เพราะถ้าเกิดขึ้นจริง คนในพื้นที่จะทำมาหากินไม่ได้ ทุกอย่างจะลำบาก การตัดสินใจของฝ่ายต่าง ๆ ต้องเด็ดขาด อย่าให้บานปลายจนประชาชนเดือดร้อน”
ด้าน โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากแนวปะทะ ได้ปรับแผนสอบปลายภาค จากกำหนดเดิมวันที่ 24–26 กันยายน ให้แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน เพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียน โดยภายหลังสอบเสร็จ ครูได้เร่งให้นักเรียนเดินทางกลับบ้านทันที พร้อมจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ หากมีการยิงปะทะขึ้นจริง