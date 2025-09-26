หล่มสักยังอ่วม! น้ำป่าสักหลากซ้ำ 2 หมู่บ้านจมบาดาล คันดินแตกยังซ่อมไม่ได้
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.เพชรบูรณ์ สถานการณ์น้ำที่ อ.หล่มสัก หลังจากมวลน้ำระลอกใหม่จาก อ.หล่มเก่าได้ไหลเข้าสู่พื้นที่ อ.หล่มสักเมื่อคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้ระดับน้ำวัดจากสถานี S3 ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก เมื่อเวลา 07.00 น. สูงขึ้นกว่าตลิ่งราว 47 เซนติเมตร แต่เนื่องจากแนวพนังกั้นน้ำจุดเสี่ยงก่อนหน้านี้มีการซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรง ทำให้มวลน้ำก้อนนี้ไหลผ่านพื้นที่ไปได้ แม้จะมีบางพื้นที่เอ่อล้นตลิ่งบ้างก็ตาม
ขณะที่พนังกั้นน้ำบริเวณตรงข้ามสวนดงตาล เทศบาลเมืองหล่มสัก จุดเสี่ยงที่เทศบาลฯ เฝ้าระวัง มีการระดมเสริมกระสอบทรายและบิ๊กแบ็กอย่างต่อเนื่อง ปรากฏว่ามีน้ำรั่วซึมออกมาเพียงเบาบาง ท่ามกลางความโล่งใจของประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเทศบาลฯ
แต่ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ หมู่ 3 และ หมู่ 9 บ้านท่ามะกล้วย ต.วัดป่า อ.หล่มสัก ยังตกอยู่ในสภาพถูกท่วมหนัก เนื่องจากคันดินกั้นน้ำที่แตกออกก่อนหน้านี้ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม หลังมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักรอบ 5 ไหลเข้าหนุนอีกครั้ง ส่งผลให้น้ำที่ยังไหลทะลักออกจากบริเวณคันดินจุดที่แตกเพิ่มปริมาณสูงขึ้น ทำให้ระดับน้ำท่วมที่เพิ่งลดลงเล็กน้อยกลับมาเพิ่มขึ้นสูงอีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้
นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอหล่มสัก กล่าวว่า พื้นที่ถูกน้ำท่วมหนักที่สุดและสถานการณ์ถือว่าวิกฤตอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ หมู่ 3 และ หมู่ 9 บ้านท่ามะกล้วย ต.วัดป่า ซึ่งเมื่อวานนี้ระดับน้ำเริ่มลดแล้ว แต่พอมวลน้ำป่าสักไหลเติมเข้ามาเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้ระดับน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับเอวอีดครั้ง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ ต.หนองไขว่ และ ต.ปากดุก ซึ่งต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมหนักเช่นเดียวกัน
“ระดับน้ำป่าสักสูงสุดเมื่อเวลา 02.00 น.ที่ผ่านมา สูงกว่าตลิ่งราว 56 เซนติเมตร แต่ที่น่าพอใจในรอบนี้คือ ความพยายามทุ่มเทของทุกฝ่ายที่ช่วยป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าเขตเศรษฐกิจเทศบาลฯ และชุมชนเขตพื้นที่ต่าง ๆ ในจุดที่เฝ้าสถานการณ์ได้ และการเตรียมความพร้อม 24 ชั่วโมง” นายภาคภูมิกล่าว
นายอำเภอหล่มสักยังกล่าวถึงพนังกั้นน้ำและคันดินที่แตกหลายแห่งว่า สาเหตุที่ทำให้พนังดั้นน้ำแลัคันแตก ปัจจัยหลักคือเรื่องปริมาณน้ำฝนในปีนี้ค่อนข้างเยอะมาก ซึ่งตั้งแต่ท่วมรอบแรกจนถึงรอบปัจจุบัน ปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่บริเวณต้นน้ำสูงกว่า 100 มม. แทบทุกรอบ จนทำให้มีน้ำป่าหลากลงจากเขาไหลลงสูงแม่น้ำป่าสักในปริมาณที่สูงมาก