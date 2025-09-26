อุโมงค์ทางลอดผ่าเมืองโคราช-ไฮสปีดเทรน โครงสร้างแข็งแรง ผู้ว่าฯกำชับ รับมือทันท่วงที หากมีเหตุไม่ดี

ผู้ว่าโคราช-ส.ส.ปชน. ยันโครงสร้างเจาะอุโมงค์ทางลอดผ่าเมืองโคราช มั่นคงแข็งแรง
กรณีการแก้ปัญหาจราจรคับคั่งบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข (ทล.) 2 ถนนมิตรภาพ ช่วงผ่านตัวเมืองโคราช บริเวณทางแยกนครราชสีมา (บิ๊กซี) และทางแยกประโดก (พีกาซัส) เฉลี่ยต่อวันมีปริมาณรถแล่นผ่านกว่า 4 หมื่นคัน ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เป็นเวลากว่า 15 ปี กรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอโครงการบริเวณจุดตัด ทล.2 กับถนนช้างเผือก (แยกประโดก) และบริเวณ ทล.2 กับ ทล.224 ถนนราชสีมา-โชคชัย (แยกนครราชสีมา) แต่มีการคัดค้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการค้าทำให้ต้องชะลอโครงการ
ต่อมา ครม.อนุมัติงบประมาณ 849 ล้านบาท ให้ดำเนินก่อสร้าง โครงการทางลอดแยกประโดก รองรับการจราจรขาเข้า-ออก ตัวเมืองนครราชสีมา จำนวน 6 ช่องจราจร ระยะทาง 1,750 กิโลเมตร บริษัท อึ้งทงกี่ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ใช้เวลา 1,080 วัน งบประมาณ 849 ล้านบาท และ ทางลอดแยกนครราชสีมา รองรับการจราจรจาก จ.ขอนแก่น เลี้ยวขวาไป จ.สระบุรี จำนวน 2 ช่องจราจร รวมระยะทาง 1,181 เมตร เริ่มต้นบริเวณหน้าศูนย์เพาะชำเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ถึงหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงพีที โดยมี บริษัท รัชตินทร์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ใช้เวลา 960 วัน งบประมาณ 373 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 26 กันยายน นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ส.ส.เขต 1 จ.นครราชสีมา พรรคประชาชน (ปชน.) พร้อมนายประพิศ นวมโคกสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการ (กมธ.) คมนาคม สภาผู้แทนราษฎร นำคณะกรรมการ รวมทั้งสมาชิกมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ้ง) มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา (ฮุกโคราช) สมาคมอสังหาริมทรัพย์ กว่า 100 คน เดินทางมาศึกษาดูงานก่อสร้างทั้ง 2 โครงการ โดยมีวิศวกรผู้ควบคุมงานในฐานะผู้แทนกรมทางหลวงให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ขั้นตอนการทำงานอยู่ระหว่างดำเนินงานระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ งานสถาปัตยกรรม และแผ่นซับเสียง รวมทั้งย้ายท่อเมนประปาและท่อน้ำดิบที่ขวางพื้นที่ก่อสร้างทางลอดแยกนครราชสีมา พร้อมเชื่อมประสานท่อเมนเดิมและยกเลิกท่อเก่า
นายฉัตรเปิดเผยว่า ภาพรวมระบบระบายน้ำและโครงสร้างอุโมงค์ทางลอด รวมทั้งความปลอดภัยการปฏิบัติงานและประชาชนใช้รถใช้ถนนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง กรมทางหลวงได้กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด มีเพียงไทม์ไลน์ทางลอดแยกนครราชสีมา ต้องรอให้เทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา เจ้าของโครงการย้ายแนวท่อน้ำประปา โดยจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2569 ก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างเดือนเมษายนนี้
ด้านนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สอบถามวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดในเขตเมืองทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งรถไฟความเร็วสูงและทางคู่ ต่างยืนยันโครงสร้างมั่นคงแข็งแรง เพื่อสร้างความมั่นใจ ตนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากช่วงหน้าฝน หลายพื้นที่มีดินมีปริมาณความชุ่มน้ำค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ได้บูรณาการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้รับจ้าง กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ จะต้องให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ทั้งนี้ ความก้าวหน้าทางลอดแยกประโดก ผลงานสะสม 66.025% เร็วกว่าแผน 4.575% และทางลอดแยกนครราชสีมา ผลงานสะสม 72.174% เร็วกว่าแผน 11.732% สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง แจ้งเริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ก.ย จะทำการรื้อถอนสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) บน ทล.2 กม.148+395 เพื่อก่อสร้างสะพานลอยใหม่ทดแทน จึงต้องเบี่ยงช่องจราจรแยกนครราชสีมา
กรณีเดินทางจาก จ.สระบุรี เข้าตัวเมืองนครราชสีมา ให้ใช้จุดกลับรถบริเวณทางแยกสถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาแห่งที่ 2 (บขส.ใหม่) ชั่วคราว จึงขออภัยในความไม่สะดวก และโปรดเผื่อเวลาการเดินทางรวมทั้งสังเกตป้ายและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
