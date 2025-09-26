ชายแดนตึงเครียด หลังกัมพูชาหันกระบอกปืน ชาวบุรีรัมย์ ไม่รอคำสั่ง เริ่มอพยพกันเอง

ชายแดนตึงเครียด หลังกัมพูชาหันกระบอกปืน ชาวบุรีรัมย์ ไม่รอคำสั่ง เร่งอพยพกันเอง
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์แนวชายแดนฝั่ง อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ชาวบ้านเริ่มตื่นตัวอพยพกันเป็นจำนวนมาก หลังจากมีกระแสข่าวว่าทหารกัมพูชาหันกระบอกปืนใหญ่มาทางฝั่งประเทศไทย เชื่อว่าน่าจะเกิดการปะทะกันอย่างแน่นอนในเร็ววันนี้
ชาวบ้านที่อพยพในช่วงนี้จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและคนชราที่มีญาติอยู่ต่างอำเภอที่ไกลออกไปจากชายแดนประมาณ 30 กม.ขึ้นไป ส่วนชาวบ้านที่ยังอยู่ในพื้นที่จะเป็นกลุ่มที่แข็งแรง คอยดูแลบ้านและพร้อมอพยพได้ตลอดเวลา อีกส่วนหนึ่งที่ยังต้องอยู่บ้านเพราะไม่มีญาติอยู่ต่างอำเภอ ประกอบกับศูนย์พักพิงชั่วคราวยังไม่มีการเปิดรับจึงจำเป็นต้องอยู่บ้านถึงแม้จะมีความหวาดผวาก็ตาม
บรรยากาศทั่วไปในตัวอำเภอชายแดน ผู้ที่มีรถยนต์ต่างเอารถของตัวเองออกไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันเพื่อเตรียมความพร้อม หากได้ยินเสียงปืนใหญ่ หรือมีการประกาศของทางการให้อพยพ ก็จะออกจากบ้านได้ทันทีโดยไม่ต้องไปต่อคิวเติมน้ำมันเหมือนการปะทะครั้งที่ผ่านมา
นางวันชัย อายุ 68 ปี อาชีพชาวนา เล่าว่า ครอบครัวที่บ้านเป็นครอบครัวใหญ่ อยู่ด้วยกันกว่า 10 คน แต่มีรถยนต์เพียงคันเดียว บรรดาลูกๆ จึงให้ผู้สูงอายุภายในบ้านไปอยู่บ้านญาติที่ อ.ประโคนชัย ก่อนเพื่อความปลอดภัย ยอมรับว่ากลัวเพราะยังไม่ทราบว่าผู้นำกัมพูชาจะสั่งการอะไรออกมาอีก