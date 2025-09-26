หวั่นซ้ำรอยกทม. ลุยตรวจอุโมงค์ทางลอด 2 จุดใหญ่กลางเมืองโคราช
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นครราชสีมา นายประพจน์ ธรรมประทีป แกนนำชาวบ้านในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา ได้นำชาวบ้าน และผู้นำชุมชนในเขต อ.เมืองนครราชสีมา กว่า 100 คน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า และมาตรการความปลอดภัย โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ในเขตตัวเมืองนครราชสีมา ทั้ง 2 จุด ได้แก่ อุโมงค์ทางลอด สามแยกเทอร์มินอล 21 โคราช และอุโมงค์ทางลอดสี่แยกประโดก โดยมีนายช่างโครงการทั้ง 2 จุด เป็นผู้ชี้แจงความคืบหน้าโครงการ และมาตรการความปลอดภัยของอุโมงค์ทางลอด และมีตัวแทนเทศบาลนครนครราชสีมา, ส.ส.เขต 1, หน่วยกู้ภัยฮุก 31 โคราช และหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาฯ โคราช ร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เกิดเหตุถนนทรุดตัวครั้งใหญ่ ที่กรุงเทพมหานคร ทำให้ประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา ต่างรู้สึกวิตกกังวลกับความปลอดภัยของการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทั้ง 2 จุดเป็นอย่างมาก เนื่องจากโครงการอยู่ใจกลางเมืองโคราช
นายประพจน์ กล่าวว่า ตนมีความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการก่อสร้างของโครงการอุโมงค์ทางลอดทั้งสองแห่งอย่างเต็มที่ เนื่องจากได้รับคำชี้แจงจากนายช่างโครงการถึงมาตรการความปลอดภัยที่ครอบคลุม ทั้งเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างที่ยืนยันว่า เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับอุโมงค์ในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ รวมถึงมาตรการป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ตนมั่นใจว่าอุโมงค์ทั้งสองแห่งมีความแข็งแรงมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์ แม้การก่อสร้างจะล่าช้าเล็กน้อยจากปัญหาท่อประปาของเทศบาล แต่ก็ยังเชื่อว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา และอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวโคราชให้ช่วยกันดูแลรักษาอุโมงค์ โดยเฉพาะการไม่ขีดเขียนหรือพ่นสีบนผนังอุโมงค์ ซึ่งจะมีการตกแต่งด้วยประติมากรรมให้เป็นสมบัติและความภาคภูมิใจของจังหวัดต่อไป
ด้าน นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศินานนท์ นายช่างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกนครราชสีมา กล่าวว่า ตนขอยืนยันว่าการก่อสร้างอุโมงค์เป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่มั่นคงแข็งแรง ไม่มีปัญหาการทรุดตัว และได้ติดตั้งระบบตรวจสอบการเคลื่อนไหวของโครงสร้างแทบจะตลอดเวลา ในส่วนของการป้องกันน้ำท่วม ได้ออกแบบระบบระบายน้ำอย่างรัดกุม โดยสร้างแนวกั้นน้ำและผนังกันน้ำไม่ให้น้ำจากภายนอกไหลเข้าสู่อุโมงค์ ขณะที่น้ำฝนที่ตกลงภายในอุโมงค์จะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อพักกลาง ก่อนจะถูกสูบออกด้วยปั๊มขนาดใหญ่ 5 ตัวซึ่งมีกำลังเพียงพอรองรับสถานการณ์ฝนตกหนัก ตนยืนยันว่าตลอดการก่อสร้าง แม้จะมีฝนตกและพายุหลายครั้ง ก็ไม่เคยเกิดปัญหาน้ำท่วมขังภายในอุโมงค์เลย อีกทั้งยังได้ดำเนินมาตรการความปลอดภัยสูงสุดจนทำให้อุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างเกิดขึ้นน้อยมาก สำหรับการจราจรโดยรอบได้มีการจัดการอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณแยกเทอร์มินอล 21 จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวก ทำให้รถที่วิ่งบนถนนมิตรภาพสามารถสัญจรได้อย่างต่อเนื่องและคล่องตัว
สำหรับโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดในตัวเมืองนครราชสีมา เป็นโครงการของกรมทางหลวง ขณะนี้มีการดำเนินการก่อสร้าง 2 จุด เพื่อแก้ปัญหาการจราจรหนาแน่น ในเขตเมืองนครราชสีมา ได้แก่
จุดที่ 1 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แยกนครราชสีมา หรือแยกเทอร์มินอล 21 โคราช โดยเป็นอุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องจราจร ขนาดกว้าง 9.10 เมตร ยาว 929 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 373 ล้านบาท มีบริษัทรัชดินทร์ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีสัญญาในการก่อสร้างระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 กำหนดแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2569 ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 72% เร็วกว่าแผน 11%
จุดที่ 2 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แยกประโดก เป็นอุโมงค์ทางลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6 ช่องจราจร กว้าง 25.50 เมตร ยาว 1,075 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 849 ล้านบาท มีบริษัทอึ้งทงกี่ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีสัญญาในการก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 กำหนดแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2569 ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 73% เร็วกว่าแผน 4%