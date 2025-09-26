โวยเสาไฟอยู่บนถนนคอนกรีต ‘นายอำเภอ’ พิษณุโลก รุดตรวจสอบ-ประสาน กฟภ.ให้ขยับ 

ชาวบ้านโวยเสาไฟอยู่บนถนนคอนกรีต หวั่นเกิดอุบัติเหตุ นายอำเภอเมืองสั่งปลัดฯประสานรองนายกเล็กบ้านคลอง ตรวจสอบ พบล้ำเข้าทางสัญจรจริง 50 เซนติเมตร ล่าสุดทำหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ขยับ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกออนไลน์แห่แชร์โพสต์หนึ่งซึ่งระบุว่า เพิ่งได้ถนน(ซอยดำริพัฒนา 8 )มา แต่แคบมาก แถมเสาไฟฟ้าบนถนนอีก ขวางทางเลี้ยว ส่วนบ้านข้างๆ แทบจะพายเรือแล้ว
ต่อมาเวลา 15.00 น. วันที่ 24 กันยายน 68 นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอเมืองพิษณุโลก มอบหมายให้นายวัฒนา สุราษฎร์มณี ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลบ้านคลองลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าว ร่วมกับนายชัยชนะ สิงหบูลย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง และหัวหน้าฝ่ายการโยธา บริเวณซอยดำริพัฒนา 8 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง ถึงการติดตั้งสาธารณูปโภคในเขตทางสาธารณะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเพื่อความปลอดภัยผู้ที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมา
นายชัยชนะ สิงหบูลย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เปิดเผยว่า กรณีร้องเรื่องเสาไฟฟ้านั้น เดิมซอยดำริพัฒนา 8 เทถนนเป็นหินคลุกเป็นทางสัญจรกว้างระยะ 6 เมตร แต่จริงๆ พื้นที่ถนนสาธารณะกว้างเพียง 3 เมตรเท่านั้น ที่ผ่านมาชาวบ้านก็เข้าใจว่า เป็นถนนหลวงกว้างถึง 6 เมตร ต่อมาได้จัดสรรงบทำคอนกรีตเพื่อสร้างทางสาธารณะใหม่ บังเอิญว่าเสาไฟฟ้าก็วางไว้อยู่ก่อนแล้ว ทำให้ผู้รับเหมาทำงานตามพื้นที่ส่งมอบ จึงทำให้มีเสาไฟล้ำเข้ามาประมาณ 50 เซนติเมตร
“ส่งผลทำให้ถนนแคบไปอีก เรียกว่าเสาไฟฟ้าอยู่บนถนนคอนกรีต ผมลงพื้นที่ไปดูวานนี้ (25 กันยายน) แล้ว จะให้ผอ.กองช่างฯ ทำหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยับเสาไฟออกไปอีกนิด ซึ่งก็จะต้องทุบคอนกรีต ส่วนค่าใช้จ่ายรื้อย้ายเสาไฟฟ้า จะต้องตั้งงบดำเนินการ” นายชัยชนะ กล่าว
เมื่อถามว่า ทำไมเกิดเหตุเช่นนี้จนมีผู้ร้องผู้รับเหมา ทำไมไม่แจ้งก่อนดำเนินการ รองนายกฯ บ้านคลอง กล่าวว่า จริงๆ แล้ว ถ้าย้ายเสาไป ก็เจอที่ดินของส่วนบุคคล คงไม่ยอม ส่วนวันนี้ (26 กันยายน) จะขยับเสาไฟฟ้า คงทำได้แค่ขยับชิดคอนกรีตเท่านั้น เนื่องจากทั้งสองฝั่งเป็นที่ของประชาชน ตนจึงได้ปรึกษากับนายกเทศมนตรีบ้านคลองแล้วว่าหากถนนจะสมบูรณ์ ไม่เดือดร้อนกับผู้สัญจร จะต้องพูดคุยกับเจ้าของที่ดินข้างเคียง หรืออาจจะต้องซื้อที่ดินของชาวบ้าน เพื่อให้เซ็นยินยอมขอใช้พื้นที่ ก็น่าจะเป็นไปได้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เชื่อมสัมพันธ์50ปี ไทย-จีน สื่อเชียงใหม่ยกขบวนเยือน’ซีอาน’ยลวัฒนธรรมใหม่กลางปักกิ่ง
- รวบ 2 ลุง อ้างเป็นทหารยศ พ.อ. เช็กประวัติแล้วไม่พบ ออกขโมยรถเข็นชาวบ้าน
- กกต.โรดโชว์ ไม่ซื้อสิทธิ-ไม่ขายเสียง รณรงค์เลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 ศรีสะเกษ
- ชลประทานเชียงใหม่ เปิดประตู 10 ช่องเร่งระบายน้ำปิง ป้องอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมือง