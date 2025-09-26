Young Smart Farmer หนองบัวลำภู โชว์ผลงานปั้นแบรนด์เกษตรสู่นวัตกรรมชั้นสูง
เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู โดยจัดกิจกรรมสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรมูลค่าสูง สู่เกษตรนวัตกรรมชั้นสูง”
ภายใต้กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมี “นายสุรศักดิ์ อักษรกุล” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน ที่ลานข้างหอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ในงานมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก Young Smart Farmer และประชาชนร่วมงานอย่างคึกคัก
กิจกรรมโครงการนี้ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ และเกษตรกรทั่วไป ให้สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู “เกษตรเพิ่มมูลค่า เมืองผ้า น่าอยู่ น่าเที่ยว”/ โดยเฉพาะการสร้าง “เมืองเกษตรสีเขียว” ที่ต้องบูรณาการ ทั้งการผลิต การตลาด วัฒนธรรมท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีศักยภาพในการบริหารธุรกิจเกษตร ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาด และสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่แข่งขันได้
นอกจากนี้ โครงการยังมีการอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 52 ราย ซึ่งผลการประเมิน พบว่า เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวมีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบความรู้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 84 ทุกคนสามารถจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจตนเองได้ มีการวิเคราะห์ธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดำเนินการในธุรกิจเกษตร 10 ประเภท โดยเกษตรกร 10 คนได้รับการพัฒนา ตั้งแต่การปรับปรุงคุณภาพสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดทำมาตรฐาน ไปจนถึงสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มุ่งเน้นการสร้างความเกื้อกูล ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกับการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งยังจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรยังสมาร์ทหนองบัวลำภู จำกัด เพื่อเป็นกลไกสำคัญสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย Young Smart Farmer
ภายหลังการเปิดงาน ผู้ว่าฯสุรศักดิ์ เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของสมาชิก Young Smart Farmer แต่ละรายที่นำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาการพัฒนาให้มีมูลค่าสูงขึ้นมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายหลากหลายชนิดผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ “อ้อยสกัดเย็นแบบผงชงดื่ม” ของ น.ส.คมขำ พิมพา สมาชิก Young Smart Farmer อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ขอนแก่น และสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสถาบันอาหาร (NFI) มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะเกษตรกรในการประกอบอาชีพเชิงธุรกิจผ่านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ การโค้ชชิ่ง การวิเคราะห์ปัญหา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงสู่ตลาดสินค้ามูลค่าสูง