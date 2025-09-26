ชลประทานเชียงใหม่ เปิดประตู 10 ช่องเร่งระบายน้ำปิง ป้องอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมือง
วันที่ 26 กันยายน นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการเปิดบานประตูระบายน้ำและการเร่งระบายน้ำของประตูระบายน้ำแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายณรงค์ วงศ์จันทร์ทิพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ำได้ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
นายเกื้อกูล กล่าวว่า ปัจจุบันที่ประตูระบายน้ำแม่สอย ระดับน้ำในแม่น้ำปิง อยู่ต่ำกว่าระดับเก็บกักปกติ 1.50 เมตร มีการเปิดบานประตูระบายน้ำทั้งหมด 10 ช่องบาน ยกบานสูง 1.20 เมตร อัตราการไหลของน้ำ 120 ลบ.ม.ต่อวินาที มีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ นับจากอำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบดอยเต่า และต่อไปยังเขื่อนภูมิพล ให้เร็วที่สุด
“ปัจจุบันการเร่งระบายน้ำมีการระบายน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อรองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในช่วงนี้” นายเกื้อกูล กล่าว