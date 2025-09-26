รวบ 2 ลุง อ้างเป็นทหารยศ พ.อ. เช็กประวัติแล้วไม่พบ ออกขโมยรถเข็นชาวบ้าน

รวบ 2 เฒ่า อ้างนายทหารยศพันเอก ขโมยรถเข็นชาวบ้าน
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ต.อ.โสภณ ม่วงเฟื่อง ผกก.สภ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พ.ต.ท.เดชาวัต นาทิเลศ รอง ผกก.สส. พ.ต.ต.สมชาย พรหมมินทร์ สว.สส. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายวินัย อายุ 51 ปี ชาว ต.ดอยฮาง อ.เมือง และนายสุพจ อายุ 60 ปี ชาว ต.รอบเวียง อ.เมือง ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกในการกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือรับของโจร
หลังจากวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งมีเหตุลักทรัพย์ที่บ้านหลังหนึ่ง หมู่ 6 ต.รอบเวียง อ.เมือง จึงไปตรวจสอบพบทรัพย์สินที่หายไปเป็นรถเข็น 1 คัน เมื่อตรวจหลักฐานก็สามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลว่าคือนายวินัยและนายสุพจ จึงตามไปจับกุมตัวได้ในพื้นที่หมู่ 5 ต.รอบเวียง
หนึ่งในผู้ต้องหาอ้างว่า มียศเป็นพันเอก ซึ่งในอดีตเคยสังกัดทหารหน่วยหนึ่ง เพียงแค่เข้าไปยืมทรัพย์สินของเจ้าทุกข์เท่านั้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจสอบไปยังต้นทางที่ผู้ต้องหาอ้าง ไม่ปรากฏว่ามีรายชื่อเป็นนายทหารแต่อย่างใด จึงจับกุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย