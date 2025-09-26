กกต.โรดโชว์ ไม่ซื้อสิทธิ-ไม่ขายเสียง รณรงค์เลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ กกต.โรดโชว์ ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง รณรงค์เลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 พร้อมคุมเข้มความปลอดภัยชายแดน
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่สนามกีฬาวงกลม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรมโรดโชว์ ภายใต้สโลแกน “ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง การเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 5” เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนการเลือกตั้งซ่อมที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายนนี้
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก ประชาชนกว่า 200 คน ทั้งนักเรียน นักศึกษา จิตอาสา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม โดยมี ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายธาตรี สิริรุ่งวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการ กกต. และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
นายวีระ ยี่แพร กล่าวรายงาน กิจกรรมโรดโชว์ครั้งนี้มุ่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ให้ตระหนักถึงการไม่ซื้อสิทธิไม่ขายเสียง เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ ลดบัตรเสีย และทำให้การเลือกตั้งซื่อสัตย์ สุจริต และชอบด้วยกฎหมาย
ด้าน ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ประธานในพิธีกล่าวเน้นย้ำว่า การเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอขุนหาญ และอำเภอภูสิงห์ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้กำหนดอนาคตทางการเมือง ส.ส. ไม่ได้มีหน้าที่เพียงออกกฎหมายหรืออนุมัติงบประมาณเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้แทนเสียงของประชาชน นำปัญหาและความต้องการไปสู่การแก้ไขในระดับนโยบาย
สำหรับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งตามรายชื่อ โดยจะไม่มีการจัดเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องนำบัตรประชาชน (แม้หมดอายุก็ใช้ได้) หรือหลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนมาแสดงตนก่อนเข้าคูหา
ขณะที่ นายเอกฤกษ์ พร้อมชัยอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กกต.ศรีสะเกษมีความพร้อมเต็มที่ในการจัดการเลือกตั้งซ่อม และขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิกันมากที่สุด โดยเรื่องร้องเรียนผู้สมัครเลือกตั้งทั้งสองเบอร์นั้น เป็นประเด็นเดิมๆ เกี่ยวกับการปราศรัยและให้สัมภาษณ์สื่อ ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวน
นายเอกฤกษ์ยังกล่าวถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ชายแดนว่า หากเกิดเหตุไม่คาดคิด หรือเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดน กกต.ได้ประสานงานกับกองทัพและฝ่ายปกครองไว้แล้ว โดยหากมีการส่งสัญญาณจากทหารมายังฝ่ายความมั่นคง กกต.จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการเลือกตั้งต่อไป หรือระงับไว้ชั่วคราวตามสถานการณ์