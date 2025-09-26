หนองหญ้าแก้ว-หนองจาน ยังปกติ แต่ 2 ฝ่ายตรึงกำลังชิดแนวรั้ว ปิดโรงเรียนติดชายแดน

บ้านหนองหญ้าแก้ว-บ้านหนองจาน ยังคงเป็นปกติ ไม่มีการเกณฑ์มวลชนเข้ามาป่วน แต่ฝ่ายไทยเตรียมกำลังพล พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ โรงเรียนในพื้นที่ถูกสั่งปิดเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว และ บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ยังคงเป็นปกติ ในช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่มีการเกณฑ์มวลชนเข้ามาในพื้นที่ จึงมีเพียงเจ้าหน้าที่ของเขมร อยู่ตรึงพื้นที่เพียงไม่เกิน 20 คน เท่านั้น
แหล่งข่าวความมั่นคงในพื้นที่ เปิดเผยว่า ที่บ้านหนองหญ้าแก้วและบ้านหนองจาน มีมวลชนชาวเขมร มารวมตัวกันบริเวณเพิงพักใกล้รั้วลวดหนามประมาณ 10-20 คน เท่านั้น ยังไม่ได้มีเหตุการณ์วุ่นวายอะไรเกิดขึ้น ส่วนเจ้าหน้าที่ทหารไทยยังคงตรึงกำลังตลอดแนว รวมทั้งมีการวางกำลังเตรียมพร้อมรับมือทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนพื้นที่ด้านในหมู่บ้านหนองจาน อาสาสมัคร ชรบ.ได้ตั้งจุดตรวจและออกลาดตระเวนดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนประถมบ้านหนองเสม็ด ที่อยู่ติดแนวพรมแดน ผู้บริหารโรงเรียนได้สั่งปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่เมื่อวานที่ 25 กันยายนแล้ว เและจัดให้มีการเรียนการสอนทางออนไลน์แทน