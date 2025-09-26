โรงโอ่งราชบุรี ครีเอต! ปั้นโอ่งมังกรเขียนลายสีธงชาติ ของที่ระลึก…หนึ่งเดียวไม่มีซ้ำ
ไปกันที่โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ เซรามิกค์ 4 ตั้งอยู่ที่ริมถนนเพชรเกษม ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่นี่มีการปั้นโอ่งหลากหลายรูปแบบมายาวนาน จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันกว่า 30 ปีมาแล้ว โดยนายสุขชาติ โฆษะบดี เจ้าของโรงโอ่ง พาชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโอ่งมังกร ของตกแต่งบ้านและสวน มีทั้งโอ่งน้ำพุ กระถางปลูกต้นไม้ โต๊ะสนาม โคมไฟ อ่างน้ำ ของที่ระลึกต่างๆ สีสันสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝาก ของที่ระลึกให้กับคนสำคัญได้
ล่าสุดทางเจ้าของโรงโอ่งมีไอเดียบรรเจิดการปั้นโอ่งเขียนลายเป็นรูปมังกรประกอบเป็นสีธงชาติขึ้น มีหลายขนาด ลักษณะมีฝาปิด และมีขาตั้งสีสันสวยงามสะดุดตานำมาตั้งโชว์ไว้ที่ด้านหน้าร้าน นักท่องเที่ยวหลายคนที่มาเลือกซื้อของฝาก ให้ความสนใจและสอบถามถึงที่มาของการปั้นโอ่งลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนี้ ยังไม่เคยมีโรงโอ่งที่ไหนคิดทำมาก่อน ถือเป็นครั้งแรกของวงการปั้นเครื่องปั้นดินเผาที่มีไอเดียนี้เกิดขึ้น
นายสุขชาติ โฆษะบดี เจ้าของโรงโอ่งรัตนโกสินทร์ เซรามิกค์ 4 กล่าวว่า เนื่องจากภรรยาติดตามข่าวสารอยู่เป็นประจำ และมีความผูกพัน เห็นธงชาติที่ติดอยู่กับสถานที่ต่างๆ ของ จ.ราชบุรี ก็เลยมีความคิดว่าอยากจะมีธงชาติใส่เข้าไปในโอ่งบ้าง ซึ่งราชบุรีถือเป็นเมืองโอ่งมังกร มีโอ่งคู่กับมังกร จึงเอาธงชาติใส่เข้าไป มีโอ่งคู่กับมังกรและธงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ที่มีความผูกพัน คนเมืองโอ่ง คนราชบุรีมีครบเป็นสัญลักษณ์ของคนไทย เราเป็นคนไทยที่สายเลือดรักชาติ อยากจะช่วยกันเผยแพร่ตรงนี้ว่าเราเป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยู่กับดินอยู่กับโอ่งที่มีความรักชาติ ความผูกพันต่อประเทศชาติเหมือนกัน
ทำเพื่อประชาสัมพันธ์คนราชบุรี หรือเพื่อแสดงสัญลักษณ์ ถ้ามีคนสนใจอยากสั่งทำเอาไปประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆ ก็สามารถทำให้ได้ ซึ่งถ้ามีมังกรอยู่ในโอ่ง ชาวจีนจะถือว่าเป็นมังกรฮ่องเต้ เพราะมี 5 เล็บ มีลิ้นยาวและมีธงชาติไทยก็ควรเอาไว้ที่สมควรหน่อย หรือนำไปตั้งโต๊ะทำงาน มองให้ดูว่าอยู่ในผืนแผ่นดินนี้ได้ สิ่งหนึ่งที่จะสามารถตอบแทนคุณแผ่นดินได้ก็คือการแสดงสัญลักษณ์นี้ออกมา จากที่ทำงานมากว่า 30 ปีแล้ว มองว่าธงชาติก็มีอยู่ทั่วไป ทำเพื่อเชิดชูสถาบัน และเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินไทย ตอนนี้สถานการณ์โอ่งมังกรลดลงไปมาก เนื่องจากมีวัสดุที่ทำจากพลาสติกเข้ามาทดแทนมากขึ้น น้ำหนักเบา ราคาถูก แต่มีมลภาวะจากวัสดุเหล่านี้ต้องใช้เวลานานกว่าจะย่อยสลายได้ ส่วนโอ่งมังกรเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยากรักษาเอกลักษณ์ของ จ.ราชบุรีไว้
นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับประเทศไทย กล่าวว่า ในนามภาคเอกชนเป็นเรื่องราวการตลาด และช่องทางการขายใหม่ๆ โดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝาก ของที่ระลึก การจัดกระเช้า หรืองานเกษียณอายุ ต้อนรับเจ้านายใหม่ เรื่องนี้ได้พยายามส่งเสริมให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ ช่วยกลับมามองสินค้าชุมชนที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน และยังเป็นสินค้าแฮนด์เมด เป็นหนึ่งเดียวไม่มีซ้ำ ถ้าเหมือนก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนภาคเอกชนขอเชิญชวนผู้สนใจแวะมาที่รัตนโกสินทร์ เซรามิกค์ 4 อยู่ริมถนนเพชรเกษม ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ มีสินค้ามากมาย มาราชบุรีต้องมีโอ่งกลับไปเป็นของฝาก ของที่ระลึก
ส่วนขั้นตอนการปั้นโอ่งมังกรเริ่มจากตัดดินเป็นก้อนนำมาปั้นขึ้นรูปทรงตามขนาด เมื่อปั้นเสร็จแล้วให้นำไปวางผึ่งลมให้แห้ง ทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน วันรุ่งขึ้นจึงนำมาเขียนลวดลายตามจินตนาการ ซึ่งต้องใช้มีความชำนาญ และความประณีต เสร็จแล้วจึงนำเข้าเตาเผาครั้งที่ 1 อุณหภูมิเผาประมาณ 900 องศาเซลเซียล จะเรียกการเผานี้ว่าการเผาดิบ จากนั้นจะนำโอ่งมาเขียนลาย และนำไปเผาครั้งที่ 2 เป็นการเผาเคลือบที่อุณหภูมิประมาณ 1,200 องศาเซลเซียส เผาประมาณ 1 วัน และปล่อยทิ้งให้เย็นอีก 1 วัน วันที่ 3 จึงนำออกมาจากเตาเผาได้
สำหรับโอ่งเขียนลายธงชาติไทยราคาโอ่งรหัส 05 รวมฝา ราคา 1,399 บาท ขาตั้งเขียนลาย ราคา 200 บาท ตู้กระจกโอ่ง ราคา 250 บาท กล่องผ้าไหมราคา 600 บาท โอ่งเขียนลายธงชาติรหัส 07 ราคาโอ่งรวม ฝา ราคา 1,599 บาท ขาตั้งเขียนลาย ราคา 200 บาท ตู้กระจกโอ่ง ราคา 350 บาท กล่องผ้าไหม 700 บาท โอ่งขนาดครึ่งปี๊บลายธงชาติ โอ่งรวมฝาเขียนลาย ราคา 3,500 บาท ขาตั้งเขียนลาย ราคา 500 บาท
สำหรับสนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดสินค้าได้ที่ นายสุขชาติ โฆษะบดี เจ้าของโรงโอ่งรัตนโกสินทร์ เซรามิกค์ 4 เบอร์ 09-8659-4546, 08-1941-8510