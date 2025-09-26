เจ้าของร้านซักอบรีด ยังไม่ซ่อมบ้าน เหตุถูกลูกปืนใหญ่ตกใส่ กังวลมีปะทะรอบ 2 รอแก้ทีเดียว

บ้านนักรบซักอบรีด ยังไม่ซ่อม หลังถูกลูกปืนใหญ่ตกใส่ เชื่อมีคนชี้เป้า รอปะทะรอบ 2 ค่อยซ่อม ขณะที่ชาวบ้านเก็บเสื้อผ้าใส่รถ เตรียมหนีทุกเวลา
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากหมู่บ้านภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าบรรยากาศในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ยังคงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงของชาวบ้าน หลังจากเกิดเหตุทหารกัมพูชายิงปืนใส่แนวรั้วลวดหนาม บนภูผี ทางทิศตะวันออกของปราสาทเขาพระวิหาร เมื่อ 2 วันก่อน
ส่งผลให้ชาวบ้านจำนวนมากต้องอพยพหนีตายออกจากพื้นที่ทันที แม้ล่าสุดเหตุการณ์จะกลับเข้าสู่ความสงบ ไม่มีเสียงปืนดังขึ้นมาอีก แต่ทุกคนยังคงใช้ชีวิตด้วยความไม่มั่นใจ ต้องคอยเก็บเสื้อผ้าและของใช้จำเป็นใส่กระเป๋า วางไว้ในรถยนต์ เตรียมพร้อมอพยพตลอดเวลา
เช่นเดียวกับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบหนักคือ บ้าน “นักรบ ซักอบรีด ที่เปิดบริการซักอบรีดเครื่องแบบให้กับทหารและตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าของบ้านคือนางรุ่งทิพย์ อายุ 43 ปี ซึ่งบ้านถูกลูกปืนใหญ่ตกใส่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ล่าสุดครอบครัวได้รับเงินเยียวยา 49,500 บาท เมื่อ 5 วันก่อน แต่ยังไม่กล้าลงมือซ่อมแซมบ้าน โดยให้เหตุผลว่าหากสถานการณ์กลับมาปะทะกันอีก ลูกปืนใหญ่อาจตกลงซ้ำที่บ้านอีกแน่นอน เพราะวิถีกระสุนมาตกทางเดิมทุกครั้ง ตั้งแต่การสู้รบปี 2554 จนถึงปัจจุบัน
นางรุ่งทิพย์เล่าว่า ตอนลูกปืนตกบ้านตน ขณะกำลังซักผ้าอยู่ ได้ยินเสียงปืนเล็กดังลั่นแนวชายแดน ก็เลยรีบพาลูกหลานหนีไปนอนที่บ้านญาติในตัวอำเภอกันทรลักษ์ก่อน พอกลับมาก็ยังไม่สบายใจ กลัวว่าถ้ามีการยิงปะทะกันอีก กระสุนคงมาตกที่บ้านตนเหมือนเดิม ก็เลยยังไม่ซ่อม รอให้สถานการณ์จบก่อนถ้าบ้านพังอีกจะได้ซ่อมทีเดียว
จากการช่างที่เข้ามาประเมินความเสียหายจริง ตีราคาเกิน 100,000 บาท แตกต่างจากวงเงินเยียวยาที่ได้รับ ยิ่งทำให้เจ้าของบ้านเลือกจะชะลอการซ่อมรอเหตุการณ์สงบ
บรรยากาศโดยรอบหมู่บ้านภูมิซรอล ผู้สื่อข่าวพบว่าหลายครอบครัวได้รวมตัวอยู่ในบ้านญาติพี่น้องเพื่อความปลอดภัย จัดเตรียมเสื้อผ้าและข้าวของใส่รถยนต์จอดรอ หากเกิดเหตุยิงปะทะจะสามารถอพยพออกไปได้ทันที โดยหลายครอบครัวเล่าว่าตอนนี้ไม่สามารถทำมาหากินหรือประกอบอาชีพได้เต็มที่ เพราะต่างก็อยู่ในสภาพรอหนี
ขณะที่ถนนในหมู่บ้านที่เคยคึกคักกลับเงียบเหงา ปริมาณรถที่สัญจรผ่านน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ร้านค้าแทบไม่เหลือผู้คนมาอุดหนุน หลายครัวเรือนปิดบ้านหนีไปแล้ว ส่วนที่เหลือก็อยู่ในสภาพพร้อมอพยพทันที
