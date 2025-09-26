เด็กวัดถึงกับงง! หลวงพ่อรับบิณฑบาตร ให้พรใคร พ่อค้าหมูปิ้งถ่ายคลิปไว้ ทำขนลุกกันระนาว
กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์จำนวนมาก หลังจากที่มีการแชร์ พระกำลังรับบิณฑบาตให้พร ในตอนเช้าตรู่ เวลาหกโมง บริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทาน ใกล้สะพานขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ใกล้ถนนสายลำปาง – แม่ทะ ซึ่งเมื่อสังเหตุจะพบว่าข้างหน้าของพระนั้นว่างเปล่า ไม่มีใครอยู่สักคน แล้วพระนั้นบิณฑบาตจากใคร โดยคลิปดังกล่าว คนขายหมูปิ้ง ยืนยันว่า พบเจอกับเหตุการณ์นี้ ด้วยตนเอง และมีการถ่ายรูป ยืนยัน ให้พระทั้ง 3 รูป ได้ทราบด้วยว่าไม่เห็นมีใครใส่บาตรขณะนั้น
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ได้เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ซึ่งพบว่า เรื่องที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องเล่า โดยมีคลิปภาพยืนยัน และหากใครเห็นภาพนี้ ก็ชวนขนหัวลุก ซึ่งถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ โดยในคลิปจะเห็นพระสงฆ์ 3 รูป เปิดบาตรและคุยกับใครก็ไม่รู้ ก่อนที่จะให้พร ทำเอาโยม และเด็กวัดถึงกับงง ว่า ใครมาใส่บาตรพระ แล้วพระให้พรใคร โดยในคลิปจะเห็นแค่พระ 3 รูป ยืนรับบาตร และให้พรเท่านั้น
ผู้สื่อข่าว ทราบว่า พระสงฆ์ในภาพ อยู่ที่วัดสันป่าตึงวนาราม ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง จึงเดินทางไปพบ พระสงฆ์ที่อยู่ในคลิป โดยในคลิป ประกอบด้วย เจ้าอาวาสวัดสันป่าตึงวนาราม 1 รูปและพระลูกวัดอีก 2 รูป
โดย พระนคร ฐิตคฺโน เจ้าอาวาส เปิดเผยว่า ภาพดังกล่าว เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้ ตนได้เดินบิณฑบาต ไปกับพระลูกวัดอีก 2 รูป ได้ไปบิณฑบาตรที่บริเวณเลียบคลองชลประทานตามปกติ ระหว่างนั้นก็เห็นมีครอบครัวหนึ่ง คาดว่าจะเป็นพ่อแม่ลูก มารอใส่บาตร จึงรับบาตร และให้พร
พระนคร ฐิตคฺโน เจ้าอาวาส กล่าวต่อว่า ต่อมาเจ้าของร้านหมูปิ้ง และเด็กวัดได้ถ่ายคลิปช่วงดังกล่าวเอาไว้ แล้วมาถามว่า หลวงพ่อรับบาตร และให้พรใคร เพราะทั้งโยมที่ขายหมูปิ้ง และเด็กวัดก็ไม่เห็นมีใครสักคน พร้อมนำคลิปที่ถ่ายมาให้ดู
พระนคร ฐิตคฺโน เจ้าอาวาส กล่าวต่อว่า ยอมรับว่าถึงกับอึ้ง เพราะตอนรับบิณฑบาตพระ 3 รูป เห็นมีคนมาใส่บาตร แต่เมื่อเห็นคลิปแล้วก็พูดไม่ออกเหมือนกัน ท่านเองก็บวชมา 14พรรษา ก็ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ยอมรับว่าขนลุกเหมือนกัน
ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดดังกล่าวพบกับ นายสุพล อายุ 57 ปี พ่อค้าขายหมูปิ้ง และนายสุทธิพงษ์ อายุ 23 ปี เด็กวัด พร้อมนำผู้สื่อข่าวดูจุดที่พระยืนรับบิณฑบาต พร้อมเปิดเผยว่า งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหมือนกันเพราะเห็นพระยืนรับบาตรและคุยกับใครก็ไม่รู้แถมยังให้พรอีกเลยถามพระว่าเกิดอะไรขึ้นพระก็ยืนยันว่ามีคนมาใส่บาตร แต่เมื่อดูในบาตรก็ไม่เห็นมีอะไ
ร ตนเองก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณของคนตายมาใส่บาตรเพราะที่ผ่านมาแถวนี้ก็มีคนตายและที่ผ่านมาตอนมาขายหมูปิ้งตนเองก็เคยเจอเหมือนกันแต่เห็นแค่ลางๆพอหันไปก็ไม่เจออะไรเลยวันนี้ตนเองจึงเอาหมูปิ้งถวายพระและกรวดน้ำให้เขาเช่นกัน
