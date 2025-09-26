‘มมส’เปิดพื้นที่ม่วนจอย
‘ตอนตักสิลาสร้างสรรค์’
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ที่พิพิธภัณฑ์ มมส สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าและภาคีเครือข่าย จัดงาน “อุทยานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ตอนตักสิลาสร้างสรรค์” เปิดมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดมหาสารคาม โดยทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ผสมผสานกับการเป็นเมืองแห่งการศึกษา หรือตักสิลานคร พร้อมกิจกรรมที่หลากหลาย เปิดพื้นที่พิพิธภัณฑ์สร้างต้นทุนทางวัฒนธรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับต้นทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป รวมไปถึงพื้นที่ชุมชนโดยรอบ อาทิ ชุมชนท่าขอนยาง ที่มีรากเหง้าวัฒนธรรมของชาวไทญ้อ ดังปรัชญามหาวิทยาลัย “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว : ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” นอกจากต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนแล้ว ยังหมายรวมถึงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ผลงานของนิสิตและศิษย์เก่า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากภาคีเครือข่ายในจังหวัดมหาสารคาม อันมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรฐกิจจากฐานทุนทางวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะผลักดันให้เกิด “อุทยานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มมส หรือ MSU Creative and Cultural Park” ให้เป็นพื้นที่เชื่อมร้อยองคาพยพดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคมในระยะต่อไป
อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า อุทยานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ตอนตักสิลาสร้างสรรค์ เป็นนโยบายการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ที่อยากจะนำเสนอทุนวัฒนธรรมนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยทุนวัฒนธรรมนั้นมาจาก คณะ หน่วยงานต่างๆ ที่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวอีสาน รวมถึงผลงานของนิสิตที่มีการพัฒนาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งก็จะนำไปสู่การพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยน นำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชื่อมต่อกับสวนป่าด้านข้าง เป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ไปถึงแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตรงนี้ทางมหาวิทยาลัยจะผลักดันให้เป็นอุทยานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของ “ตอนตักสิลาสร้างสรรค์” เป็นตอนแรกมีการเชื่อมโยงเครือข่ายเมืองตักสิลานคร หรือเมืองแห่งการศึกษา ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่า ภาคีเครือข่าย เช่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม YEC หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ทำให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ การแสดงทางวัฒนธรรม การเสวนา Workshop และนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “ตักสิลาสร้างสรรค์” คือการนำเสนอทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดมหาสารคาม เปิดพื้นที่พิพิธภัณฑ์ให้เป็นสถานที่แลกเรียนรู้ มีการจัดแสดงผลงาน การจัดจำหน่ายสินค้า ให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม นำของดีของเด็ดแต่ละพื้นที่มาจัดแสดงอย่างสร้างสรรค์
ด้านนางสุมาลี สุวรรณกร นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ที่ผ่านมาศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ไม่ค่อยมีโอกาสได้กลับมาเยือนมหาวิทยาลัยบ่อยนัก และมีศิษย์เก่าจำนวนมากที่ไปเป็นผู้ประกอบการ การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ศิษย์เก่าจะได้กลับมาเยือนมหาวิทยาลัย นำสินค้า ผลิตภัณฑ์มาร่วมจำหน่าย ถือเป็นการกลับมาเยี่ยมบ้าน มากราบครู อาจารย์ พบปะกับพี่เพื่อนน้องศิษย์เก่า และน้องๆ ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อทำความรู้จักและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต ตลอดจนเป็นการกระตุ้นสำนึกในคุณค่าร่วมของมหาวิทยาลัยอันเป็นสถานศึกษาที่บ่มเพาะและผลิตบัณฑิตไปพัฒนาสังคมมายาวนานถึง 57 ปี
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2511 เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ในปี พ.ศ.2517 และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อปี พ.ศ.2537 ดังนั้น การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าจะเป็นพลังอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยในอนาคต