ตร.เร่งคลายคดี หนุ่มหึงโหด แทงเพื่อนดับ เมียสาหัส ญาติไม่เชื่อปมชู้สาว
จากกรณี นายประสงค์ (สงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี ชาว อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ใช้อาวุธมีดแทงเพื่อน คือนายประกอบ (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี บริเวณลำตัวหลายแห่ง จนเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ และแทงนางสาวเตย ( นามสมมติ) อายุ 40 ปี เข้าที่ลำตัวได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อช่วงเวลาประมาณ 20.00 น.วันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่บริเวณศาลานั่งเล่นหน้าบ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ 5 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา สืบสวนทราบว่าคนทั้งสามได้นั่งดื่มสุราด้วยกันตั้งแต่ช่วงเช้า จนกระทั่งเกิดเหตุสลดดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบตัวผู้ก่อเหตุได้ที่บ้านพัก ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ พร้อมด้วยของกลางอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุ พร้อมแจ้งข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส” โดยเบื้องต้นสันนิษฐานว่า น่าจะมาจากนายประสงค์ ผู้ต้องหา เห็นภรรยาและเพื่อนพูดคุยกันในวงเหล้าด้วยท่าทางสนิทสนม จึงเกิดความหึงหวงจนลงมือก่อเหตุ ซึ่งผู้ต้องหาไม่ยอมเอ่ยปากพูดถึงชนวนเหตุ ที่ทำให้ต้องลงมือก่อเหตุแต่อย่างใด
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ความคืบหน้าล่าสุด พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้ต้องหา และรอสอบปากคำภรรยาของผู้ต้องหากับพยานเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนว่าผู้ต้องหาลงมือก่อเหตุเพราะสาเหตุใด
ขณะที่นายเชาวลิต (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี น้องของผู้ตาย เปิดเผยว่า ผู้ตายมีอาชีพเป็นช่างก่อสร้าง และเคยไปทำงานด้วยกันกับผู้ต้องหาและภรรยา ซึ่งพี่ชายเคยบ่นให้ฟังว่า เงินที่พี่ชายเก็บไว้ในห้องพักหายไปประมาณ 10,000 บาท แต่ไม่ได้ไปแจ้งความ โดยสงสัยว่าอาจจะเป็นภรรยาของผู้ต้องหาที่แอบขโมยเงินไป เพราะในช่วงที่ทำงานก่อสร้างด้วยกันที่ต่างจังหวัด ภรรยาผู้ต้องหาเคยมาขอเข้าห้องน้ำในห้องพักของพี่ชาย แล้วหลังจากนั้นก็พบว่า เงินที่เก็บเอาไว้ได้หายไป ทำให้พี่ชายของตนเกิดความสงสัยมาจนทุกวันนี้
จึงคิดว่า มูลเหตุที่ทำให้ทั้งสามคนมีปากเสียงกัน น่าจะเป็นเพราะพี่ชายของตนไปพูดเรื่องเงินหมื่นที่หายไปต่อหน้าเมียของผู้ต้องหา จนทำให้ทะเลาะมีปากเสียงกัน แล้วผู้ต้องหาอาจจะโมโหจึงคว้าเอามีดมาแทงพี่ชายของตนจนตายคาที่ ก่อนจะหันไปแทงเมียตัวเองจนบาดเจ็บสาหัส เพราะพี่ชายเคยบอกว่า ผู้ต้องหากับเมียมักจะทะเลาะกันอยู่เป็นประจำ ซึ่งพี่ชายของตนเคยเข้าไปห้ามปราม จึงอาจจะเป็นชนวนให้นายประสงค์ฯ ผู้ต้องหาเลือดขึ้นหน้า จึงลงมือก่อเหตุดังกล่าวขึ้น ส่วนประเด็นเรื่องชู้สาว ตนไม่เชื่อว่าพี่ชายจะไปเกี่ยวข้องในลักษณะนั้น ไม่ใช่เรื่องชู้สาวอย่างแน่นอน
ซึ่งนางอำไพร ส่วนบุญ อายุ 71 ปี แม่ของผู้ตาย ก็ยืนยันอีกคนว่า ไม่เชื่อว่าลูกชายจะไปเป็นชู้กับเมียของผู้ต้องหา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อนุทิน ยันไม่ตรวจสอบ อดีตรมช.มท.เพิกถอนเขากระโดง สั่งมท.ยุคนี้ ห้ามแทรกแซงเด็ดขาด
- งบสร้าง 1,413 ล้าน ส่งมอบแค่ 3 เดือนพังยับ ป.ป.ช.พิจิตร ลุยตรวจถนนทางหลวง 11
- อรรถกร ประกาศนำทัพท่องเที่ยวโรดโชว์ต่างประเทศ เล็งฟื้นทุกมาตรการดันตัวเลข
- อนุทิน ยันไม่เด้งขรก.กลับ ลั่นสิงห์มท.มีแค่ 3 สี โยนปค.แจงปม ‘ผู้กองแคท’ ช่วยงานสภา