ทัพเมียนมา ส่งโดรนพลีชีพถล่ม ชุมชนกะเหรี่ยง บ้าน-วัด-โรงเรียน พังยับ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.แม่สอด จังหวัดตากว่า ทหารเมียนมาจากกองพันทหารราบที่ 275 จ.เมียวดี ตรงข้าม อ.แม่สอด จังหวัดตาก ได้ใช้โดรนพลีชีพ หรือ โดรนกามิกาเซ่ ติดระเบิด จำนวน 2 ลำ ถล่มโรงเรียนชาวเมียนมา และวัด บริเวณบ้านมินละปัน ตรงข้ามบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อ.แม่สอด จังหวัดตาก
ส่งผลให้ หลังคา ผนังวัด และโรงเรียน ได้รับความเสียหาย ซึ่งเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้บริเวณดังกล่าวเป็นของ ชุมชนชาวกะเหรี่ยง ที่อยู่กันอย่างสงบ โดยหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ในเขตอิทธิพลของกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง
ขณะที่ ระเบิดลงวัดและโรงเรียนนั้น ชาวบ้านในละแวกโรงเรียน และวัดต่างหนีเอาตัวรอดออกมาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมย บางกลุ่มหนีลงหลุมหลบภัยในหมู่บ้าน ด้านฝ่ายต่อต้านไม่ได้ตอบโต้ใดๆ
ส่วนสถานการณ์การสู้รบที่บ้านเลเกก่อ ตรงข้าม อ.แม่สอด วันนี้ มีเสียงปืนปละปลาย ต่างกับ 4 วันที่ผ่านมา เกิดเสียงระเบิดจากกระสุนปืนใหญ่ต่อเนื่องเกือบ 24 ชั่วโมง แม้นมีฝนตกลงมากๆ ก็ตาม