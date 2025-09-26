ภูเก็ตไม่แผ่ว! ชายต่างชาติ เมาแก้ผ้าเต้นโชว์ของสงวน กลางซอยบางลา ป่าตอง
เมื่อวันที่ 26 กันยายน โซเชียลเผยแพร่ คลิปชายชาวต่างชาติ เปลือยกาย ล่อนจ้อน โชว์ของสงวน เต้นไปมากลางซอยบางลา ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เหตุเกิดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยว ก่อนจะสวมกางเกงขาสั้น แล้ววิ่งหนีออกไปอย่างหน้าตาเฉย
หลังคลิปดังกล่าว เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ ชาวเน็ต ในจังหวัดภูเก็ต ได้แสดงความเห็น เรียกร้องให้ตำรวจเร่งตามตัวมาดำเนินคดี ฐานกระทำการลามกอนาจารในที่สาธารณะ และ ขึ้นบัญชีแบล็กลิสต์ห้ามกลับเข้าประเทศไทยอีกเด็ดขาด เหมือนกรณีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอนาจารท้ายรถกระบะ
