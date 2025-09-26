จับแล้ว แท็กซี่อ้างจ่ายส่วย ตำรวจจราจร สภ.คลองหลวง บอกแค่มุก โดนแจ้งหมิ่นประมาท
จากกรณีเพจเฟสบุ๊ครวมพลคนขับแท็กซี่ประเทศไทยได้โพสคลิปคนขับรถแท็กซี่ที่อ้างตัวว่าจ่ายเงินให้กับตำรวจสน.คลองหลวง ได้มีความว่าถนนพหลโยธินหน้าม.กรุงเทพ เล่นกับไครไม่เล่นเจอผมไม่กลัวอยู่แล้วเขาบอกเสียตังค์ให้ตำรวจคลองหลวง ไม่ได้แย่งแต่ไม่ชอบคนเอาเปรียบอย่าเห็นแก่ตัวอย่าใช้กฎหมายมาหากิน ซึ่งมีคนแชร์และออกความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 26 กันยายน เจ้าหน้าที่จราจรสภ.คลองหลวง ได้ติดตามคนขับรถแท็กคนที่พูดอ้างว่าจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาดำเนินคดี ทราบชื่อนายศักดิ์ชัย อายุ 51 ปี ขับรถแท็กซี่ยี่ห้อโตโยต้าสีขาว-ชมพู หมายเลขทะเบียน ทฬ 4277 กรุงเทพมหานคร
จากการสอบถามนายศักดิ์ชัย อายุ 51 ปี ขับรถแท็กซี่ บอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นถนนพหลโยธินขาเข้ากรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีการจัดตั้งวินแต่อย่างใดซึ่งอาศัยว่าใครมาก่อนก็จอดก่อน และก็ไม่มีการจ่ายตังค์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ และก็ไม่มีตำรวจมาเก็บตังค์ด้วยตนเองไม่รู้จักตำรวจแม้แต่คนเดียวซึ่งที่ตนอ้างไปอย่างนั้นเพราะต้องการให้เขาออกไปตนเองจะได้นำรถเข้าไปจอดคิวตนเองจะเข้า
แต่รถคันนั้นมาแทรกเข้าก่อนซึ่งตนเองอยู่คันที่ 4 ซึ่งตนเองก็ลงจากรถและเข้าไปบอกกับเขาไม่ได้เกี่ยวว่าพวกกันแต่รถคันที่มาจอดต้องต่อคิว
ด้านร.ต.อ.วรุตม์ พรมลาย รองสว.จร.สภ.คลองหลวง กล่าวว่าซึ่งทางสภ.คลองหลวงโยงานจราจรไม่ได้อนุญาตให้มีการจัดตั้งวินบริเวนป้ายรถเมล์หรือบริเวณใดๆโดยเฉพาะรถแท็กซี่เมื่อสอบถามทางคนขับแล้ว เขาก็ให้การว่าเป็นการอ้างมาเฉยๆเพื่อที่จะให้คู่กรณีออกไปจากตรงนั้น
ซึ่งการแอบอ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมี ความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งเคยมีคนถูกดำเนินคดีมาแล้วเรื่องนี้ ซึ่งกรณีนี้ทางด้านงานจราจรสภ.คลองหลวงได้แจ้งข้อหาหมิ่นประมาท กับนายนายศักดิ์ชัย อายุ 51 ปี ขับรถแท็กซี่ ซึ่งทำงานงานจราจรสภ.คลองหลวงได้รับความเสียยิ่งมีการนำไปลงโซเชียลด้วยแล้วก็ยิ่งเสียหายหนัก