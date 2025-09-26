พ่อแม่สาว26 ขอความเป็นธรรม ลูกขี่จยย.จอดรอไฟแดง ถูกกระบะชนท้ายดับสลด ซ้ำคู่กรณีขอจ่าย 6 หมื่น
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอกภาพ อายุ 56 ปี และ น.ส.จีรนันท์ อายุ 46 ปี พ่อแม่ของ น.ส.อัจฉราพร โวลา อายุ 26 ปี เปิดเผยภายหลังเข้าพบตำรวจ เพื่อไกล่เกลี่ยกับคู่กรณี หลังจากลูกสาวถูกกระบะชนจนเสียชีวิต ว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น วันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา โดย พ.ต.ท.กมล อัปการัตน์ รองผู้กำกับการสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายรถจักรยานยนต์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณสัญญาณไฟจราจรหน้าไทเกอร์พาร์ค เส้นทางพัทยามุ่งหน้าสัตหีบ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เข้าตรวจสอบทันที
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า เอ็กซ์แม็กซ์ 350 สีเทา ทะเบียน 3กศ 487 ชลบุรี ล้มคว่ำกลางถนน สภาพท้ายรถพังยับเยิน ข้างกันพบร่างผู้ขับขี่คือ น.ส.อัจฉราพร ลูกสาวของตน นอนหมดสติ อาการสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องช่วยกันทำ CPR อย่างเร่งด่วน ก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลเมืองพัทยา แต่เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ไม่ไกลกันพบรถคู่กรณี โตโยต้า รีโว่ สีขาว ด้านหน้ารถพังเสียหายหนัก โดยมี นายพงศ์สถิต อายุ 56 ปี แสดงตัวเป็นผู้ขับขี่และยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่
ล่าสุดวันนี้ ตนเข้ามาไกล่เกลี่ยกับคู่กรณี โดยทางด้านผู้ก่อเหตุเสนอเงินเยียวยาศพเพียงแค่ 60,000 บาท ส่วนที่เหลือให้ประกันภัยรับผิดชอบ จึงได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้สื่อข่าวว่าเงินเพียง 60,000 บาทกับ 1 ชีวิตของลูกสาวและเป็นเสาหลักให้ครอบครัวผู้ก่อเหตุเสนอเงินเพียง 60,000 บาท
ด้านนายเอกภาพ และ น.ส.จีรนันท์ พ่อแม่ของผู้เสียชีวิต เล่าด้วยว่า ร้อยเวรเจ้าของคดีอธิบายว่าประกันจ่ายค่าสินไหม 500,000 บาท และทาง พ.ร.บ.อีก 500,000 บาท แต่ที่ทางครอบครัวติดใจก็คือทางคู่กรณีที่ขับรถชนลูกสาวเสนอเงินค่าชดเชย 60,000 บาท จึงทำให้ครอบครัวเกิดข้อสงสัยว่าเงิน 60,000 บาทแลกกับ 1 ชีวิต มันคุ้มแล้วหรือ
นายเอกภาพกล่าวว่า ตนจัดงานศพให้ลูกสาวหมดไปกว่า 300,000 บาท ญาติทั้งตำบลพากันรวมตัวงานลูกสาว มองว่าไม่สมเหตุสมผล ตนจึงบอกไปว่าจัดงานก็เสียไปเยอะเลยตัดสินใจว่าให้คู่กรณีช่วยเหลือในส่วนนี้ แต่ทางคู่กรณียืนยันให้เพียง 60,000 บาท สร้างความไม่พอใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมาก จึงได้นำข้อมูลทั้งหมดร้องเรียนดังกล่าว
