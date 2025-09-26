งบสร้าง 1,413 ล้าน ส่งมอบแค่ 3 เดือนพังยับ ป.ป.ช.พิจิตร ลุยตรวจถนนทางหลวง 11

ป.ป.ช.พิจิตรตรวจถนน ทล.11 งบสร้าง 1,413 ล้านเปิดใช้งานไม่ถึงปีถนนพังยับ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน กรณี นายวราพงษ์ อินต๊ะโมงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ผ่านสื่อมวลชนพิจิตรที่ร้องเรียนว่า โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายแยกอินทร์บุรี – อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ – อ.สากเหล็ก ระยะทาง 30.900 กิโลเมตร มาตรฐานชั้นทาง ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร โดยแขวงทางหลวงพิจิตร สัญญาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 – สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2568 ราคาก่อสร้าง 1,413 ล้านบาทเศษ และได้สร้างเสร็จส่งมอบงานเรียบร้อยเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568
จึงได้ร่วมกับชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอทับคล้อ และ นายธวัชชัย หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนทางหลวงหมายเลข 11 ซึ่งเป็นเส้นทางขึ้น-ล่อง สู่ภาคเหนือโดยจุดที่ถนนชำรุดเสียหาย คือช่วงระหว่าง อ.วังทรายพูน-อ.เขาทราย ถนนทรุดเป็นหลุมบ่อทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่หลายจุดส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงกลางคืน ซึ่งทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ สภ.วังทรายพูน ตำรวจต้องนำเครื่องหมายจราจรมาวางแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน
นายธวัชชัย ผอ.แขวงทางหลวงพิจิตร ซึ่งได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ชี้แจงว่า ถนนสายนี้มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2563และมีการขยายสัญญามาจนแล้วเสร็จในปี 2568 เนื่องจากในช่วงนั้นมีสถานการณ์โควิด อีกทั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้างมีการสัญจรจากรถบรรทุกหนักค่อนข้างมาก เมื่อมีการรองรับรถในปริมาณที่มากจึงเกิดการแตกชำรุด ประกอบกับช่วงฤดูฝนมีน้ำซึมเข้าพื้นถนนทำให้ความเสียหายขยายวงกว้างค่อนข้างเร็วและเสียหายหนัก ด้วยสภาพถนนเป็นส่วนผสมของหินคลุก เมื่อเจอกับสภาพฝนจึงเกิดการเสียหายได้ง่าย
แขวงทางหลวงพิจิตรแจ้งว่าได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างทำการแก้ไขแล้ว ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เริ่มเข้ามาทำการแก้ไขปะซ่อมแล้วในบางจุดซึ่งเป็นการแก้ไขเบื้องต้นก่อนเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ และจะทำการติดตั้งไฟและป้ายแจ้งเตือนประชาชนทั่วไปในทุกจุดที่เสียหายด้วย ซึ่งต่อจากนี้คาดว่าอีกประมาณ 10 กว่าวัน จะสามารถนำเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการแก้ไขเปิดผิวจราจรทำการกรีดเซาะร่องทำผิวจราจรใหม่ให้เรียบเสมอกับของเดิมทุกจุดที่เป็นปัญหาอย่างถาวรให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ได้ลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ และป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุสร้างความเสียหายแก่ประชาชน ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ทางแขวงทางหลวงพิจิตร รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ได้รับทราบจนกว่าจะแล้วเสร็จ และหากพบปัญหาการทุจริตจากโครงการก่อสร้างดังกล่าวสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
โดยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าประชาชนส่วนใหญ่เคลือบแคลงมาตรฐานในการใช้วัสดุก่อสร้างและมาตรฐานการก่อสร้างว่าเป็นไปตามแบบตามสัญญาจ้างหรือไม่ทำไมถนนเส้นนี้สร้างเสร็จใช้งานได้ไม่กี่เดือนถนนลาดยางก็ทรุดมีรอยแตกร้าวจนเป็นหลุมบ่อ แถมหญ้าที่เกาะกลางถนนก็ขึ้นรกเป็นป่าวัชพืช บดบังทัศนวิสัยในการใช้รถใช้ถนน จึงอยากให้แขวงทางหลวงจังหวัดพิจิตรใส่ใจถนนเส้นทางสายหลักนี้ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ดังกล่าวอีกด้วย
